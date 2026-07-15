"Bu saçmalığın sonu, uğursuzluk getirici!"... İspanya'ya yenilginin ardından Mbappé'ye şiddetli eleştiriler

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’nın İspanya’ya 2-0 yenilmesinin ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

Messi ile birlikte 8 golle Dünya Kupası gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Mbappé, dün gol atamayınca şampiyonluk hayali suya düştü.

Maçın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra, Fransız rapçi Buba, sosyal medya üzerinden Mbappé'ye sert bir saldırıda bulundu.

Paris Saint-Germain'e desteğiyle tanınan Buba, daha önceki vesilelerde de hem paylaşımlarında hem de şarkı sözlerinde Mbappé'ye saldırmaktan çekinmemişti.

"Foot Mercato" sitesine göre Buba şöyle dedi: "Bu Dünya Kupası'nın sonu, bu saçmalığın sonu. Şu diğer oyuncu, o uğursuzluk kaynağı, Sierra Leone ve Yeni Zelanda'ya gol attı, siz de onu bir güreşçi gibi göstermeye çalıştınız, oysa Real Madrid'e transfer olarak İspanya'yı mahvetti! Sonra İspanya geldi ve onu Fransa milli takımında mahvetti, yani bu çifte darbe oldu."

Ve şöyle devam etti: “Aslında onu bir marka olarak belirlediniz, bu yüzden kaptan o. Hatta Dembélé’nin yedek kulübesinde oturduğunu bile duyduk… Evet, yeter artık arkadaşlar… Yeter.”