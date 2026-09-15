Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé meselesi, Fransa milli takımı kaptanının son açıklamalarının, özellikle de kendisinden "seçilmiş kişi" olarak söz etmesinin geniş bir tartışma yaratmasının ardından Fransa'da haber başlıklarını süslemeye devam ediyor. "L'Équipe" gazetesinin ortaya çıkardığına göre bu ifade, Dembélé ve çevresindekiler tarafından hoş karşılanmadı.

Fransız gazete, Paris Saint-Germain oyuncusu ve yakın çevresinin Mbappé'nin kendisinden söz ediş biçiminden memnun olmadığına dikkat çekmişti; her ne kadar Fransa milli takımı kaptanının Ballon d'Or'u kazanmaya en güçlü adaylardan biri sayılması şaşırtıcı bir durum olmasa da, çünkü bu konuma uzun yıllardır sahip.

Mesele, Fransız spor ve medya çevrelerinde farklı tepkiler doğurdu. Jérôme Rothen, "RMC Sport" programına katıldığı sırada Mbappé tarafından bir tür "ihanet" bulunduğundan söz etti ve ardından bu kriz nedeniyle Fransa milli takımının kadrosunda bir bölünme ihtimaline gönderme yaptı.

Ancak programda hazır bulunan Christophe Dugarry bu görüşü şiddetle reddetti, Rothen'e sert eleştiriler yöneltti ve bu bölünmenin bir tarafını oluşturduğunu düşündüğü oyuncuların isimlerini açıklamasını istedi.

Dugarry şunları söyledi: "Jérôme, söylediklerinle ilgili isim istiyorum. Bana takım içinde iki grup olduğunu söylüyorsun. Bu saçmalığa inanmıyorum! Seni rahatsız eden ne Ousmane? İki kez Şampiyonlar Ligi kazandın ve Ballon d'Or aldın."

Fransa efsanesi şunları ekledi: "İkiniz 15 yaşınızdan beri birbirinizi tanıyorsunuz. Kylian'ın tüm vaktini kendisinden söz ederek geçirdiği bir röportajdan rahatsız mı olacaksın? Dembélé hakkında kötü bir şey söylemedi."

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Dugarry, Mbappé'yi savundu

Dugarry, Fransız oyuncunun söylediklerinin Dembélé'ye yönelik doğrudan hiçbir hakaret içermediğini, bunun yalnızca iki yıldızın kişilikleri ile futbola ve şöhrete yaklaşım biçimleri arasındaki net bir farklılığı yansıttığını değerlendirerek Mbappé'yi savunmayı sürdürdü.

Şöyle konuştu: "Kylian'ın söylediği gerçektir. Dembélé Barcelona'dayken hatırlıyorum, PlayStation oynadığı için sabahları antrenmana gitmek üzere kalkamıyordu. Hadi ama! Dembélé anti-yıldızdır ve bu sayede parlıyor. Anti-yıldız zihniyetine sahip. Bunlar futbola dair iki farklı bakış açısı. Çarpışan iki farklı futbol anlayışı. İki farklı kişilik."

Dugarry, Mbappé ile Dembélé arasındaki farkın aralarında mutlaka gerçek bir kriz olduğu anlamına gelmediğini savundu; her oyuncunun diğerinden tamamen farklı bir kişiliğe sahip olduğunu ve bu farklılığın Fransa milli takımı içindeki ilişkilerinin doğal bir parçası olabileceğini açıkladı.

Dugarry, Dembélé hakkındaki sözlerini sürdürerek, Paris Saint-Germain yıldızının Mbappé'nin açıklamalarından rahatsız olması için net bir sebep görmediğini, özellikle de Dembélé'nin bilinen kişiliğinin temelde ışıklardan uzak durmaya ve ön planda yer alan yıldız görüntüsü vermeye çalışmamaya dayandığını vurguladı.

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Dugarry şunları söyledi: "Ousmane Dembélé'yi neyin şoke ettiğini anlamıyorum. Her zaman kendisini ölçülü, utangaç, bir bakıma içine kapanık ve yüksek takım ruhuna sahip biri olarak sundu. Kariyerini bu şekilde kurdu ve bu yöntemle kazandı. Bu futbol felsefesini anlıyor. Mbappé ise tam tersi. Kusura bakmayın ama eğer dostlukları bunu aşamıyorsa, bu zaten güçlü olmadığı anlamına gelir."

Yine de Dugarry, Mbappé'nin konuşma biçiminde kendisini rahatsız eden bazı şeyler olduğunu, bunların başında da oyuncunun açıklamalarında sergilediği büyük özgüvenin ve kariyeri ile konumundan söz ederken sık sık birinci tekil şahıs kalıbına başvurmasının geldiğini kabul etti.

Şöyle açıkladı: "Kylian'ın açıklamalarındaki aşırı özgüven gibi beni rahatsız eden şeyler var. Uzun uzun birinci tekil şahıs kalıbıyla konuşmasına ve kendisini bu şekilde sunmasına şaşırıyorum... Bir takım sporunda, kazanacak çok şeyi olmasına rağmen çok fazla şey başarmadığı bir yerde."

Dugarry sözlerini, Mbappé'nin şu an kendisini uygun gördüğü biçimde ifade edebilmesini sağlayan güce ve konuma sahip olduğuna işaret ederek noktaladı ve şöyle dedi: "Şimdi, Mbappé bugün kendi gücünün kaynağı!"