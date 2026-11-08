Oyuncularla veya teknik direktörlerle devre arasında röportaj yapılması artık sıradan bir uygulama. Bir dönem VfB Stuttgart forması giyen Valencialı Pablo Maffeo ise Real Madrid maçında buna isyan etti.

29 yaşındaki oyuncunun takımı, ilk yarıyı 2-0 geride kapatmıştı. Geriye düşmelerinin nedenleri sorulduğunda Matteo, DAZN mikrofonuna öfkeyle şunları söyledi: "Bu röportajı yapmayı hiç istemiyorum. Bu röportaj berbat bir şey, burada yeri yok. Şu anda maç oynuyoruz."

29 yaşındaki oyuncuyu kızdıran tek şey, zorunlu röportaja çıkmak değildi. Hakem Francisco Jose Hernandez Maeso'nun yönetimine de öfkeliydi. "Bize karşı faul olmayan pozisyonlarda faul çalınıyor. Madem bu röportajı yapıyoruz, ne istiyorsan sor" diyerek tepkisini gösterdi.

Kylian Mbappe'ye faul mü? Pablo Maffeo'nun öfkesinin nedeni

Maffeo, 29. dakikada Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe'nin ikili mücadelede sendelemesinin ardından, anlam veremediği bir sarı kart görmüştü. Fransız yıldızın kullandığı serbest vuruş baraja takılsa da dönen topu değerlendiren Federico Valverde, Valencia deplasmanındaki konuk ekibi öne geçirdi. Karar yoğun itirazlara yol açtı. Sekiz dakika sonra Arda Güler farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Maffeo, "Hakemin daha adil olması, hepsi bu. İlk golden önce faul yoktu ve bu bizi etkiliyor. Elbette ceza sahasına çok az giriyoruz, oyunumuzu ortaya koyamıyoruz ama takımın iyi mücadele ettiğini düşünüyorum" dedi.

Real Madrid ikinci yarıda da hata yapmadı. Mbappe, 75. dakikada skoru 3-0'a getirerek maçın sonucunu belirledi. Valencia'nın kaptanı Jose Gaya ise dört dakika sonra, ara pasıyla savunma arkasına sarkan Fransız oyuncuyu sert bir müdahaleyle düşürdüğü için kırmızı kart gördü. Maffeo, bitiş düdüğünün ardından hakemin performansına ilişkin başka bir değerlendirmede bulunmadı.

DAZN muhabiri Sergio Quirante ise Maffeo'nun kamera arkasında yeniden kendisiyle konuşmak istediğini anlattı. Quirante, "Benden özür diledi ve bunu kişisel algılamamamı istedi. İnsanlar, Maffeo'nun bana öfkesinin bana yönelik olmadığını, maçın yarattığı duygulardan kaynaklandığını söylediğini bilsin" dedi.

Marcelo'dan gönderme: Pablo Maffeo'nun Real Madrid'le geçmişi var

Real Madrid'in efsane isimlerinden Marcelo da Maffeo'nun tavrını X üzerinden eleştirdi. Belli ki eğlenerek, "Bu Maffeo'nun Madrid'e karşı ne büyük nefreti var... Aman Tanrım" diye yazdı ve mesajına gülen yüz emojisi ekledi. Ancak Brezilyalının göndermesi nedensiz değildi.

Nitekim eski Stuttgart oyuncusu (2018-2022), Real Madrid'e karşı oynadığı maçlarda daha önce de olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmişti. Vinicius Junior ile yıllarca kişisel bir çekişme yaşadı. Gerginlik, Maffeo'nun RCD Mallorca formasıyla Brezilyalı oyuncuya yaptığı sert faul nedeniyle oyundan atıldığı 2021/22 sezonuna dayanıyor. Ardından başka sürtüşmeler de yaşandı. Maffeo bir ara aralarındaki meselenin kapandığını söylese de 2025'te Vini Jr.'ı bir boks maçında "on saniyede" yeneceğini iddia etti.

Olympiakos Pire'den kiralanan Maffeo, bu sezondan beri Valencia'da oynuyor ve takımıyla birlikte ciddi küme düşme tehlikesine karşı mücadele ediyor. 12 hafta sonunda Yarasalar'ın yalnızca 9 puanı var. Bu da LaLiga tablosunda 19. sırada oldukları anlamına geliyor. Real Madrid ise lider FC Barcelona ile puanları eşitledi (iki takımın da 30 puanı var). Ancak Barça, pazar günü saat 21.00'de Atletico Madrid'i yenerse farkı yeniden üç puana çıkarabilir.