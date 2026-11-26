Bruno Fernandes, üç dakika içinde attığı iki golle Manchester United'ın ikinci yarıdaki geri dönüşüne öncülük etti. United, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın Oyuncusu seçilen United kaptanı, devre arasından sonra uyguladıkları agresif presin Sporting'i nasıl zorladığını anlattı. Son dakikalarda yaşananlar ise Mauricio Pochettino'nun ilk galibiyetini almasını engelledi.

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Fernandes, United'ın ikinci yarıdaki hızlı geri dönüşüne öncülük etti

Bruno Fernandes, zorlu geçen ilk yarının ardından üç dakika içinde attığı iki golle Manchester United'ı maça ortak etti. Ancak Mauricio Pochettino, Sporting CP karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Amad Diallo'nun kafa vuruşuyla bulduğu gol, Youri Tielemans'ın faulü nedeniyle geçersiz sayıldıktan sonra United, Luis Suarez'in 33. dakikadaki penaltı golüyle geriye düştü. Fernandes'in 48. dakikada penaltıdan attığı gol ve iki dakika sonra uzaktan çektiği, bir oyuncuya çarparak yön değiştiren şutuyla United öne geçti.

"Maçı kazanmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi'ndeki konumumuz nedeniyle kazanmamız çok önemliydi ama kaybetmememiz de önemliydi" diyen Fernandes, Maçın Oyuncusu ödülünü aldıktan sonra UEFA'ya konuştu: "Taraftarların yarattığı harika atmosfer ve çok iyi bir takım karşısında Alvalade'de oynamak çok zor."

Paulo Fonseca'nın takımına karşı önde pres değişikliği

United, ilk yarıda Sporting'in önde kurduğu savunma hattını aşmakta zorlandı. Mayıs ayından bu yana ilk kez ilk 11'de başlayan Joshua Zirkzee'nin şutu kaleyi bulmazken Bryan Mbeumo'ya da alan bırakılmadı. Fernandes ise devre arasından sonra daha cesur bir pres anlayışına geçmelerinin maçın seyrini değiştirdiğini açıkladı.

"Önde prese daha fazla yoğunluk katabildiğimiz için maça çok güçlü döndük. Bazen bire bir oynayarak ve ileriye daha fazla oyuncu göndererek bu riski almamız gerekiyor" diye açıkladı. "Sporting geriden oyun kurmak istediği için çok agresif olduğunuzda bazen top kazanıp iyi bir pozisyon yakalayabiliyorsunuz."

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Son bölümdeki hatalar, VAR hayal kırıklığı ve adil sonuç değerlendirmesi

Fernandes'in serbest vuruşu az farkla auta gidince kısa sürede hat-trick yapma fırsatı kaçtı. Ardından kaleci Senne Lammens, Ivan Fresneda'nın 80. dakikadaki ortasını elinden kaçırdı ve Suarez'e beraberlik golü fırsatı verdi. United'ın son bölümde Kaique'nin kendi kalesine attığı gol, bir faul nedeniyle VAR kararıyla iptal edildi. Tielemans ise uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

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Paulo Fonseca'nın taktik düzenini değerlendiren Fernandes, beraberliğin hak edilmiş bir sonuç olduğunu kabul etti: "Paulo Fonseca'nın takımını bize karşı sahaya yerleştirme biçimi farklıydı. Savunma hattını önde kuracaklarını biliyorduk. Bu, onları risk almaya zorlarken bizim için de hücum bölgesine ulaşmayı ve savunma arkasına top atmayı zorlaştırdı. Genel olarak çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum ve beraberlik adil bir sonuçtu."

United 19. sırada, Pochettino ilk galibiyetini arıyor

Çarşamba günü Lizbon'daki hareketli beraberlikten önce pazar günü Anfield'da mağlup olan Pochettino, Manchester United teknik direktörü olarak ilk galibiyetini hâlâ arıyor.

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United, beş hafta sonunda Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan tablosunda 19. sırada yer alıyor. Fernandes ve takım arkadaşlarının eleme turlarına yükselmek için önlerinde kritik Avrupa maçları var.