İngiliz medya mensubu Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus arasında patlak veren krize ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı. Morgan, anlaşmazlığın milli takım kaptanının ilk 11'de yer alma arzusuyla ilgili olmadığını, "sözlerin tutulması" ve iki taraf arasındaki anlaşmaya saygı gösterilmesi olarak nitelendirdiği konuyla ilgili olduğunu vurguladı.

Morgan, Jesus'un Ronaldo ile ilk iki maçta oynaması, ilk maçı ise tam olarak tamamlaması konusunda anlaştığını ve bunun oyuncunun milli takım kariyerine devam etmesini sağladığını, ancak Morgan'ın anlatımına göre teknik direktörün önceden yapılan anlaşmaya rağmen Galler karşısında 67. dakikada oyuncuyu oyundan aldığını açıkladı.

Jesus'un maçtan sonra Ronaldo'dan ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanından özür dilediğini ve yaşananları açıklama sözü verdiğini, ancak oyuncunun sonraki maçlardaki katılım planına ilişkin anlatım değişince işlerin daha da karmaşıklaştığını ekledi.

Morgan'a göre Jesus daha sonra Ronaldo'dan Norveç karşısında 30 dakika oynamasını istedi, oyuncu kabul etti ve yaklaşık 25 dakika boyunca ısınma yaptı, ancak sonunda sahaya çıkmadı. Ronaldo bunu "saygısızlık" ve verilen sözün çiğnenmesi olarak değerlendirdi.

Morgan, Ronaldo'nun "tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayı ya da her maçta 90 dakika oynamayı talep etmediğini" söyledi ve Portekizli yıldız açısından meselenin önceden üzerinde anlaşılan konuya bağlı kalınmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

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Morgan, Ronaldo'nun anlaşmaya saygı gösterilmediğini hissettikten sonra kendilerinden gitmelerini isteyip ayrıldığını, Jesus'un ise basın toplantılarında, Morgan'ın anlatımına göre, perde arkasında üzerinde anlaşılanlarla çelişen açıklamalar yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

İngiliz medya mensubu, Jesus'un durumu ele alış biçimine yönelik saldırısını sürdürdü ve teknik direktörün Ronaldo'nun aleyhine olacak şekilde otoritesini göstermeye çalıştığını değerlendirdi. Morgan, Ronaldo'nun milli takımdaki kariyerinin ve başarılarının kendisine takım içinde özel bir konum kazandırdığını düşündüğüne dikkat çekti.

Morgan, geçen yıl oynanan UEFA Uluslar Ligi finalini örnek göstererek, "Finalde kim gol attı? Ronaldo" diye sordu ve ardından kendi bakış açısıyla oyuncunun önemini küçümsemeyi ya da milli takımın onun yokluğunda daha iyi olduğunu söylemeyi reddetti.

Morgan, sözlerini Lionel Messi'nin Arjantin ile yaklaşan vedasına değinerek tamamladı ve Ronaldo'nun da Portekiz ile kariyerine yakışır bir vedayı hak ettiğini değerlendirdi. Jesus ile yaşanan anlaşmazlığın, milli takım kaptanının uluslararası kariyerinin sonunda görebileceği onurlandırmanın önemini gölgelememesi gerektiğini vurguladı.