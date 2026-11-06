“Bu proje onu geriye götürür”: Troy Deeney'den Folarin Balogun'a ocak ayında Manchester United'a transfer olmayı reddetme çağrısı

Troy Deeney, Folarin Balogun'a ocak ayında Manchester United'a transfer olmayı reddetmesi çağrısında bulundu. Deeney, Old Trafford'daki projenin Monaco forvetinin gelişimini sekteye uğratacağı uyarısını yaptı. Benjamin Sesko'nun 2027'ye kadar forma giyemeyecek olması nedeniyle United'ın yeni bir forvet transfer etmesi bekleniyor. Ancak eski Watford forveti, kulübün son 10 yılda hiçbir forvete başarılı olması için gereken desteği vermediğini savunuyor.

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Manchester United'ın ocakta Balogun'u transfer edebileceği konuşuluyor

Sesko'nun kaval kemiğindeki sorun nedeniyle 2027'ye kadar sahalardan uzak kalacak olması üzerine Manchester United'ın ocak ayında yeni bir forvet için harekete geçmesi bekleniyor. Bu hafta United'ın Balogun'u transfer edebileceği yönünde haberler çıkarken Monaco, 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istiyor.

Balogun, Dünya Kupası'nda ABD formasıyla dört maçta üç gol atarak dikkat çekti. Monaco formasıyla çıktığı 95 maçta ise 31 gol kaydetti. Eski Arsenal forveti için 40 milyon sterlinlik bonservis bedelinde anlaşılmasının ardından Everton'a transferi neredeyse gerçekleşiyordu. Ancak sağlık kontrolünde bazı endişelerin ortaya çıkması üzerine transfer, transfer döneminin son gününde gerçekleşmedi.

Deeney: Manchester United'a transfer olması iki taraf için de iyi olmaz

Ancak Deeney, transfer dönemi yeniden açıldığında Balogun'un başka seçeneklere yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Eski Watford forveti, oyuncunun Old Trafford'a olası transferine ilişkin görüşlerini açıkça dile getirdi. Deeney, CBS Sports'a yaptığı açıklamada, „Hayır, hayır, hayır. Bu ne Manchester United için ne de Flo Balogun'un kendisi için iyi olur” dedi.

„Bu transfer iki taraf için de işe yaramaz. Manchester United'da son 10 yılda takıma katılıp başarılı olmuş bir forvet örneği yok. Bunun için gereken desteği de sağlamıyor.” Deeney, bu geçmişin Balogun için bir uyarı olması gerektiğini düşünüyor.

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Deeney'ye göre Balogun'un gerçekleşmeyen Everton transferi daha uygun olurdu

Deeney, Everton'ın forvetleri için yarattığı fırsatlara işaret ederek gerçekleşmeyen transferin Balogun'a çok daha uygun olacağını belirtti. „Everton'a transferinin mantıklı olduğunu düşünüyordum. Şunu kastediyorum: Everton iyi pozisyonlar üretiyor. Şu anda [Thierno] Barry'ye bakarsanız kendisine en iyi şansı tanımıyor, çok fazla fırsat kaçırıyor.

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„Balogun sezon başında harika bir form yakalamıştı, çok iyi bir Dünya Kupası geçirmişti ve Şampiyonlar Ligi'nde çok gol atmıştı. Manchester United projesinin onu geriye götüreceğini düşünüyorum.”

Balogun'u şimdi ne bekliyor?

Balogun, geçen ay talkSPORT'a yaptığı açıklamada Premier Lig'e dönüş ihtimaline kapıyı açık bırakmıştı: „Evet, olabilir. Dünya Kupası'ndan sonra gördüğümüz gibi futbolda pek çok beklenmedik gelişme yaşanabiliyor. Bir transfere yakındım, gerçekleşmedi ama kesinlikle bir seçenek.”

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Monaco'nun satışa hazır olmasıyla Balogun, ocak ayındaki transfer dönemi açılmadan önce geleceği hakkında önemli bir karar vermek zorunda.