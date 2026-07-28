“Geçen yıl kış arasından önce Read’in Bayern Münih’e transferi için aktif şekilde çalıştım” diyen, şu anda Meksika kulübü CF Monterrey’de görev yapan Dennis te Kloese, bu açıklamayı De Telegraaf ile yaptığı röportajda verdi. Buna göre yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyordu. Münih ekibinin yanı sıra İngiltere’den kulüplerin de sağ bekle ilgilendiği belirtildi.





Read, Feyenoord Rotterdam formasıyla sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve böylece uluslararası dev kulüplerin radarına girdi. Te Kloese’nin planının “transferi tamamlamak, Givairo’nun yarım yıl daha Feyenoord’da oynamasını sağlamak ve yazın ayrılmasına izin vermek” olduğu aktarıldı. “Ama sonra Givairo iki kez sakatlandı. Bu da planlarımızı bozdu.”

Read, kasım ayında uyluk sakatlığı yaşadı.Ocakta sahalara döndü ancak yalnızca bir maçın ardından yeniden haftalarca forma giyemedi. Bu yaşanmasaydı, “muhtemelen Bayern ile anlaşırdık çünkü görüşmeler zaten oldukça somuttu”.

Givairo Read şimdi Nottingham Forest ile anılıyor

Sakatlık geçmişi nedeniyle Münih ekibi sonunda Read’den uzaklaştı ve bunun yerine Nathaniel Brown’ı kadrosuna katmaya karar verdi. 23 yaşındaki Alman milli oyuncu DFB ile Dünya Kupası’ndaki çıkışının ardından 50 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt’tan Münih’e transfer oldu.

Read ise sezonun son bölümünde yeniden düzenli olarak forma şansı buldu, ancak Hollanda’nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaramadı. 20 yaşındaki oyuncunun adı şu anda Nottingham Forest’a transferle anılıyor. Gelen bilgilere göre Feyenoord kısa süre önce 22 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.