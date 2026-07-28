Goal.com
CanlıBiletler
Givairo ReadImago
Nino Duit

Çeviri:

"Bu planlarımızı altüst etti": Bayern Münih'in 25 milyon euroluk transferi anlaşılan kıl payı gerçekleşmedi

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
Feyenoord
G. Read

Givairo Read, görünüşe göre Bayern Münih’e transfer olmaya çok yakındı. Feyenoord’un dönemin genel direktörü Dennis te Kloese’nin şimdi açıkladığına göre, sağ bekin yaşadığı sakatlıklar bu transferin gerçekleşmesini sonunda engelledi.

“Geçen yıl kış arasından önce Read’in Bayern Münih’e transferi için aktif şekilde çalıştım” diyen, şu anda Meksika kulübü CF Monterrey’de görev yapan Dennis te Kloese, bu açıklamayı De Telegraaf ile yaptığı röportajda verdi. Buna göre yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyordu. Münih ekibinin yanı sıra İngiltere’den kulüplerin de sağ bekle ilgilendiği belirtildi.


Read, Feyenoord Rotterdam formasıyla sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve böylece uluslararası dev kulüplerin radarına girdi. Te Kloese’nin planının “transferi tamamlamak, Givairo’nun yarım yıl daha Feyenoord’da oynamasını sağlamak ve yazın ayrılmasına izin vermek” olduğu aktarıldı. “Ama sonra Givairo iki kez sakatlandı. Bu da planlarımızı bozdu.”

Read, kasım ayında uyluk sakatlığı yaşadı.Ocakta sahalara döndü ancak yalnızca bir maçın ardından yeniden haftalarca forma giyemedi. Bu yaşanmasaydı, “muhtemelen Bayern ile anlaşırdık çünkü görüşmeler zaten oldukça somuttu”.

Givairo Read şimdi Nottingham Forest ile anılıyor

Sakatlık geçmişi nedeniyle Münih ekibi sonunda Read’den uzaklaştı ve bunun yerine Nathaniel Brown’ı kadrosuna katmaya karar verdi. 23 yaşındaki Alman milli oyuncu DFB ile Dünya Kupası’ndaki çıkışının ardından 50 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt’tan Münih’e transfer oldu.

Club Friendlies
FC Rottach-Egern crest
FC Rottach-Egern
REG
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Club Friendlies
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Atalanta crest
Atalanta
ATA

Read ise sezonun son bölümünde yeniden düzenli olarak forma şansı buldu, ancak Hollanda’nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaramadı. 20 yaşındaki oyuncunun adı şu anda Nottingham Forest’a transferle anılıyor. Gelen bilgilere göre Feyenoord kısa süre önce 22 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. 

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin