Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella’nın ekibi, Bursa’da kendi seyircisi önünde daha ilk yarıda tamamen dağıldı. Alessandro Bastoni, 9. dakikada konuk ekibi öne geçirirken, Davide Frattesi (22.) ve Michael Kayode (27.) skoru kısa sürede 0-3’e taşıdı.

Taraftarlar büyük tepki gösterdi ve statta yüksek sesli bir ıslık tufanı koptu. Montella, “İlk yarıda yuhalamaları ve ıslıkları hak ettik” dedi. Üçüncü golden sonra “Montella, istifa et” tezahüratlarına maruz kalan teknik adam, tribünlerin hedefindeki tek isim değildi. Taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu’nu da hedef aldı ve “TFF istifa!” diye bağırdı. Fanatik’in aktardığına göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ikinci yarı başlamadan önce statttan ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından takım içinde de hayal kırıklığı hakimdi. Kaptan Merih Demiral, A Spor’a verdiği röportajda performansı sert sözlerle değerlendirdi: “Ülkemizden özür diliyoruz. Bu bize yakışmadı. Bu performanstan dolayı utanıyoruz! Bunun hakkında söylenecek başka bir şey yok.”

Ev sahibi ekip, ikinci yarının başlamasından henüz 90 saniye bile geçmeden Barış Yılmaz’la skoru 1-3’e getirse de Pio Esposito sadece üç dakika sonra farkı yeniden üç gole çıkardı (50.). Devamında Montella’nın öğrencileri farkı azaltmak için sonuçsuz bir çaba gösterdi. Yılmaz’ın bir golü daha ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ağır yenilgi değişmedi.

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Maç sonrasında da yuhalama sesleri statta yankılanmaya devam etti. Zeki Çelik hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: “İtalya ne kadar iyi olursa olsun, sahamızda 4-1 kaybetmemeliydik! Önümüzdeki iki maçta alacağımız galibiyetlerle ülkemizi sevindirmek istiyoruz.”

Eleştirilerin odağındaki milli takım teknik direktörü Montella ise daha sonra durumu sakin bir şekilde analiz etmeye çalıştı: “İlk yarım saat kesinlikle unutulması gereken şeylerden biri. Bu seviyede üç günde bir oynamak, şu anda bizde eksik olan belirli bir konsantrasyon ve tecrübe gerektiriyor. Birkaç günde bir zihinsel ve fiziksel olarak yeniden hazırlanmak gerekiyor. Bu, hızlıca öğrenilebilecek bir şey değil.”

İtalyan teknik adam, bir yandan taraftarın tepkisini anlayışla karşıladığını söylerken, diğer yandan da “bu oyuncuların son üç yılda ortaya koyduğu her şeyden sonra” taraftarların bu kadar öfkeyle tepki vereceğini “beklemediğini” kabul etti.

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Teknik adam, erken bir ayrılığı ise ihtimal dışı bıraktı: “Yaptığım işe inanıyorum ve cazip teklifler aldığımda bile gitmedim. Oyuncularımıza hâlâ güveniyorum ve onların arkasındayım. Buraya nasıl birlikte geldiysek, yola nasıl devam edeceğimizi de biliyoruz. Eğer bir istifa ihtimali olursa, oyuncularla konuşurum ama bu şu anda gündemimizde yok.” Ayrıca şunları ekledi: “Özgüvenimizi kaybetmemeliyiz. Buraya kadar geldik. Yeniden elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sahadaki mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Henüz puanı bulunmayan Türkiye’yi, Fransa ve Belçika’nın da yer aldığı grupta sıradaki maçta Belçika karşılaşması bekliyor (2 Ekim). Ardından 5 Ekim’de İtalya’daki rövanş oynanacak.