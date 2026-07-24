İtalyan Futbol Federasyonu'nun projesi, İspanyol Pep Guardiola'nın milli takımın başına geçme teklifini kesin bir şekilde reddetmesiyle büyük bir darbe aldı. Guardiola şu an için herhangi bir teknik direktörlük görevinden uzak durmayı tercih ederken, gözler alternatif seçenek olarak Andrea Pirlo'ya çevrildi.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi bugün cuma günü, Guardiola'nın İtalyan Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktörü Paolo Maldini'ye ve danışmanı Leonardo'ya, "Azzurri"nin başına geçme teklifini reddettiğini bir mesajla bildirdiğini ortaya çıkardı. Guardiola mesajında şu ifadeleri kullandı: "Teşekkür ederim, bu teklifle gurur duyuyorum, ancak şu an için bu deneyimi yaşayabilecek durumda olduğumu hissetmiyorum."

Rapora göre, İspanyol teknik adamın kararı kolay olmadı; İtalya Milli Takımı'nı çalıştırma olasılığını uzun süre düşündü, ancak sonunda kişisel ve mesleki hesapları durumu belirledi.

Guardiola bir süre önce, İngiliz kulübünde geçirdiği 10 yılın ardından Manchester City ile olan serüvenini sonlandırma kararı almıştı ve ancak istisnai bir teklif karşısında bu tavrından geri dönebilirdi. Bu da, özellikle teklifin Maldini ve Leonardo gibi futbol dünyasında değer verdiği kişilerden gelmesi nedeniyle, İtalya Milli Takımı'nı çalıştırma fırsatı üzerinde durmasına yol açtı.

Guardiola'nın ret nedenleri

Gazete, Guardiola'nın uzun bir dinlenme dönemi geçirme isteğinin kararının arkasındaki en belirgin neden olduğunu açıkladı. İspanyol teknik adam, uzun yıllar süren çalışma ve çeşitli Avrupa ve dünya sahaları arasındaki yolculukların ardından kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istiyor.

Ret aynı zamanda Guardiola'nın mesleki vizyonuyla da bağlantılıydı. İspanyol teknik adam futbola olan büyük tutkusuyla tanınıyor ve bir milli takımı çalıştırmanın tam bir bağlılık gerektirdiğini, uzaktan bir gözetimle ya da bir yardımcılar ağına dayanmakla yetinilemeyeceğini düşünüyor.

Rapora göre Guardiola, müzakereler sırasında şunları söyledi: "Eğer bunu yapacaksam, yüzde 100 yaparım." Bu ifade, tüm dikkatini vermediği herhangi bir görevi üstlenmeyi reddettiğine işaret ediyordu; özellikle de İtalya çapında bir milli takımı çalıştırmanın onun için tamamen yeni bir deneyim olacağı göz önüne alındığında.

Rapor ayrıca Guardiola'nın, büyük saygı duyduğu ülke olan İtalya'ya ve kendisine ilk Şampiyonlar Ligi kupasını armağan ettiği, güçlü bir ilişkiye sahip olduğu Maldini'ye saygı göstermek istediğini de ekledi.

Maldini, Guardiola'ya 8 ila 10 yıl arasında uzanan uzun vadeli bir proje sunmuştu, ancak İspanyol teknik adam şu an için bir süre baskıdan uzaklaşma isteği de göz önüne alındığında, bu büyüklükte bir göreve bağlanmaya hazır hissetmiyor.

"Azzurri"nin başına geçmek için alternatif seçenek Pirlo

Guardiola ile müzakerelerin kapısı kapandıktan sonra İtalyan Futbol Federasyonu, Andrea Pirlo adını taşıyan B planına yöneldi.

Maldini ve Leonardo, Pirlo'nun İtalya Milli Takımı için yeni bir dönem inşa etmek, geçmişin bazı izlerini sonlandırmak ve önümüzdeki yıllarda İtalyan futbolu için farklı bir vizyon ortaya koymak açısından uygun seçenek olduğuna inanıyor.

Yaklaşık 8 hafta sonra başlayacak UEFA Uluslar Ligi turnuvasının ve ardından EURO 2028 için yapılacak hazırlıkların yaklaşmasıyla zaman dar olsa da, İtalyan Futbol Federasyonu uzun vadeli projenin yeni ani değişikliklere gelemeyeceğini düşünüyor.

Yetkililer, İtalya'nın 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nın iki edisyonunda da yer almamasına sahne olan istikrarsız yılların ardından, 2030 Dünya Kupası'nda rekabet edebilecek bir milli takım kurmayı umuyor.

Hatırlatmak gerekirse, Maldini dün perşembe günü yaptığı basın açıklamalarında Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti ile müzakerelere girdiğini açıklamıştı, ancak tecrübeli İtalyan da teklifi reddederek Seleção ile yoluna devam etmeyi tercih etti.