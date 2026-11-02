Real Madrid, Racing Santander'i rahat bir oyunla 3-0 mağlup etti ancak Kylian Mbappe'yi ilgilendiren tartışmalı penaltı kararı maçın önüne geçti. Jose Mourinho ve eski hakem Eduardo Iturralde Gonzalez, pozisyonda VAR'ın devreye girmemesini sert şekilde eleştirdi.

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Real Madrid rahat kazandı

Madrid, El Sardinero'da Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. Ancak deplasmandaki farklı galibiyetin önüne, Mbappe'nin yer aldığı pozisyonda verilen ve büyük tartışma yaratan penaltı kararı geçti.

Fransız forvetin yer aldığı bir pozisyonun ardından penaltı kararı verildi. Karar hemen tartışma yarattı; eleştirmenler faul kararının doğruluğunu ve video yardımcı hakemin bariz biçimde müdahale etmemesini sorguladı.

Mourinho VAR kararını sorguladı

Mourinho, tartışmalı pozisyonla ilgili değerlendirmesini gecikmeden yaptı. Teknik direktör, görüntüleri bir tablette izlediğini ve hakemlerin açık bir hata yaptığını hemen düşündüğünü söyledi.

“Onları o kadar çok değiştiriyorlar ve küçük ayrıntılar öyle bir hâl alıyor ki insanlar, topun sekmesi nedeniyle [Aurelien] Tchouameni'nin pozisyonunun asla penaltı olmadığını bilmiyor,” diyen Mourinho, kulübün resmî internet sitesinde şöyle devam etti: “Bu asla penaltı değil. Hakem penaltı kararı verdiğinde sakin kaldım çünkü 60 metre uzaktan pozisyonu göremiyordum. Ama daha sonra iPad'de izlediğimde, VAR hata yapmazsa bunun penaltı olmadığına kanaat getirdim.

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“Bana göre hakem teknik açıdan çok iyiydi ve disiplinliydi. Birkaç sarı kart gösterdi, hepsi bu. Zorlu ve çekişmeli bir maçtı. Bana göre bunun penaltı olmadığı açık.”

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Eski hakem daha fazla tutarlılık istiyor

Eski hakem Gonzalez, Mourinho'nun sert değerlendirmesine tamamen katıldı. Pozisyonu günün erken saatlerinde Getafe ile Sevilla arasındaki maçta yaşanan benzer bir olayla karşılaştırarak VAR hakemlerinin tutarsızlığını sert biçimde eleştirdi.

“VAR, Getafe-Sevilla maçında yüze gelen bir el nedeniyle müdahale ettiyse buna da müdahale etmeli; aksi takdirde hakem kararlarında tutarlılık yoktur,” diyen Iturralde Gonzalez'in sözlerini Mundo Deportivo aktardı.

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İki maçta kısa süre arayla farklı ölçütlerin uygulanmasına anlam veremeyen Gonzalez, sözlerini şöyle tamamladı: “VAR neden bir saat içinde Getafe'deki pozisyona müdahale edip Santander'deki çok, çok benzer bir pozisyona müdahale etmedi? Bana göre bu penaltı değil.”

Gözler sıradaki maçlarda

Tartışmalı penaltı, Madrid'in deplasmandan üç puanla dönmesine sonuçta katkı sağladı. Real Madrid şimdi dikkatini yaklaşan lig ve Avrupa maçlarına çevirecek. Mourinho'nun ekibi, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile deplasmanda karşılaşacak, hafta sonu ise Valencia'ya karşı mücadele edecek.