Borussia Dortmund, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala beklenmedik şekilde baskı altında. Yeni transfer Giannis Konstantelias'ın uzun süreli yokluğu (çapraz bağ yırtığı) bir anda BVB kadrosunda bir boşluk yarattı. Soru, Vestfalya ekibinin buna nasıl karşılık vereceği. BVB'de, hatta daha sonra da kadroya katılmasına izin verilen sözde en yakın çözüme yönelme cazibesi olabilir. O isim: Jadon Sancho.

Daha önce iki kez BVB forması giyen İngiliz oyuncu, sonuçta şu anda kulüpsüz. Yani bonservissiz ve Dortmund'u tanıyor. Ama hepsinden önemlisi şu olurdu: Duyguları harekete geçiren bir isim. Ancak sorun da tam olarak burada yatıyor.

Genel müdür Carsten Cramer, pazar günü Sky90'da, BVB'de neredeyse hiçbir ismin Sancho kadar heyecan yaratmayacağını söyledi. Sosyal medyaya kısa bir göz atıldığında bu doğru olabilir. Ancak tamamen sportif açıdan bakıldığında, artık 26 yaşında olan oyuncuya yönelik heyecanı açıklamak mümkün değil. Bu nedenle BVB, özellikle de şimdi Sancho'yu geri getirmemeli. Geçmişine rağmen değil, bugününden dolayı.

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BVB, bir zamanlar Jadon Sancho için ne kadar bonservis aldı?

Sancho, 2021 yılında Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon euro karşılığındaki ayrılışından bu yana, BVB'de bir zamanlar yaşadığı o parlak dönemin peşinden koşuyor. Zaten 23 kez milli olan oyuncunun kulüpsüzlüğe sürüklenmesi ve BVB'ninkine benzer hedeflere sahip hiçbir kulübün onunla ilgileniyor gibi görünmemesi çok şey anlatıyor.

Son beş yılın istatistikleri oldukça net bir hikâye anlatıyor. Sancho bu dönemde 184 resmi maçta 21 gol ve 22 asist üretti. Maç başına ortalama bir saatten az süre aldı, bir gole katkı vermek için ise yaklaşık 250 dakikaya ihtiyaç duydu.

Bu bir anlık durum değil, yıllardır süren bir örüntü. Sancho, 2017 ile 2021 arasında Dortmund'u kuşkusuz heyecanlandırdı. Ancak artık o oyuncu değil.

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Jadon Sancho yıllardır en iyi formunun peşinden boşuna koşuyor

2024 kışında BVB'ye yaptığı yarım sezonluk kiralık dönüşe yapılan atıf da yetersiz kalıyor. O dönemde de Sanchonun sorunu istikrar eksikliğiydi, her ne kadar Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da zaman zaman parlak anlar göstermiş olsa da. Bu birkaç iyi performans hafızalarda yer ediyor, çünkü öne çıkıyordu; ama Sanchonun normal seviyesi olduğu için değil.

Birkaç daha iyi maçtan güvenilir bir kadro planlaması çıkarılamaz. Ama BVB'de şu anda mesele tam olarak bu. Borussia, Konstantelias'ın yokluğunun ardından hız, dinamizm ve derinlik koşuları ile buna bağlı olarak bu özellikleri düzenli şekilde sahaya koyan bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Tıpkı güçlü bir başlangıç yapan Yunan oyuncudan beklendiği gibi.

Ancak Sancho son dönemde bunu ne Manchester United'da, ne Dortmund'da ne de ardından Chelsea ve Aston Villa'ya yaptığı iki kiralık transferde başarabildi. Bir zamanlar sahip olduğu en iyi formunun peşinden birkaç yıldır boşuna koşan bir oyuncuyu almak, Konstantelias'ın sakatlığının mantıklı bir sonucu değil, çok geride kalmış bir geçmişe oynanan bir bahis olurdu.

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Jadon Sancho ile tekrar: BVB şimdiye kadar hangi oyuncuları geri aldı?

Her şeyden önce bir Sancho transferi, spor direktörü Ole Book yönetiminde "yeni BVB"nin (Cramer) son dönemde izlediği eski alışkanlıklara karşı yol ile tamamen çelişirdi. Dortmund, performansları uzun süre boyunca yeterince istikrarlı olmayan Niklas Süle ya da Julian Brandt gibi oyuncularla kendi isteğiyle yollarını ayırdı. Şimdi aynı durumun geçerli olduğu bir Sancho'yu geri getirmek, önceki yıllarda kısmen acı verici şekilde başarısız olan, sonradan ise sık sık romantikleştirilen Mario Götze, Shinji Kagawa ya da Nuri Sahin gibi isimlerin geri dönüş hamleleri kadar anlamsız olurdu.

Sancho'nun potansiyel olarak sıra dışı yetenekleri sayesinde hâlâ fark yaratabileceği yönündeki argüman da yetersiz kalıyor. Evet, Sancho muhtemelen bugün bile çok iyi günlerinde maç kazandırabilir. Ancak belirleyici olan, bir futbolcunun temelde sıra dışı yeteneğe sahip olup olmadığı değil, bunu ne sıklıkla ortaya koyabildiğidir.

Bazı BVB taraftarlarının Sancho'ya yönelik özlemi elbette tamamen anlaşılmaz değil. Ama irrasyonel, çünkü bu özlem onun güncel performans seviyesine yönelmiyor. Dortmund, Konstantelias'ın yerine bir isim düşünürken, sadece o ismin özel bir geçmişi var diye ondan etkilenmemeli. BVB'nin bonservissiz bir Sancho transferi için ödeyeceği en büyük bedel, kendi kadro stratejisini boşa düşürmek olurdu.

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