Sunderland Teknik Direktörü Régis Le Bris, İsviçreli Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak isteyen Sunderland Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya bir uyarı mesajı gönderdi.

İsviçreli millî oyuncu, Sunderland'in geçen sezon Premier Lig'de yedinci sırayı elde etmesinde temel bir unsurdu ve Avrupa Ligi'ne katılmalarına katkı sağladı. Bu nedenle Le Bris, Xhaka'nın Sunderland'den ayrılmasının söz konusu olmadığını vurguluyor.

Fransız teknik direktör, Xhaka'ya dair sorulan soruya "Daily Mail" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şu yanıtı verdi: "Hayır, bu konu kapandı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Geleceği konusunda çok netti. Sunderland'i seviyor ve burada kalmak istiyor. Onun geleceğini inşa etmek istiyor. İyi ve büyük bir lider."

"Daily Mail" gazetesi bu ayın başlarında, Sunderland'in Chelsea'den Xhaka için gelen 8 milyon sterlinlik teklifi reddettiğini ve bu teklifi aşağılayıcı olarak nitelendirdiğini aktarmıştı.

33 yaşındaki oyuncu, Bayer Leverkusen'de birlikte geçirdiği başarılı bir dönemin ardından yeniden Xabi Alonso yönetiminde oynama fikrine ilgi duysa da, kulüple yaptığı görüşmelerin ardından Sunderland'e olan bağlılığını teyit etti.