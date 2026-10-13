"Kaka, Inzaghi ve Pato'ya hayran oldu; onu bu tutkusundan vazgeçirmek imkânsızdı" diyen Emanuele Tresoldi, İtalyan spor gazetesi Gazzetta dello Sport'a konuştu. Alman U21 millî takım oyuncusu şu anda, salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Inter'e konuk olacak Club Brugge'de forma giyiyor. Babası Emanuele, aile Hannover'e taşınmadan önce sol bek olarak Atalanta formasıyla 18 Serie A maçına çıkmıştı.









Baba Tresoldi, oğlunun Rossoneri'ye olan sevgisinin Inter'e transferine de engel olacağını söyledi. "Bunu kabul edeceğinden emin değilim. Taraftarlık duyguları ağır basabilir" diyen Tresoldi, "Onun hayali AC Milan formasını giymek" sözlerini yineledi.

Tresoldi, Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge'deki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve RB Leipzig'in onunla ilgilendiği belirtilirken Barcelona, Tottenham, Manchester United ve Roma'nın da hücum oyuncusuna talip olduğu öne sürüldü.

Nicolo Tresoldi, Club Brugge'de daha ne kadar kalacak?

Tresoldi'nin Club Brugge ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. 22 yaşındaki oyuncu, 2025 yazında Hannover 96'dan yedi milyon avro karşılığında Belçika'ya transfer oldu ve orada piyasa değerini 35 milyon avroya yükseltti. Club Brugge'ün şimdiden onun için 50 milyon avro bonservis bedeli istediği, ancak şu ana kadar hiçbir kulübün bu tutarı ödemeye yanaşmadığı öne sürülüyor.

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Tresoldi'nin DFB takımı mı yoksa Squadra Azzurra için mi oynamayı tercih edeceği merakla bekleniyor. Son olarak Jürgen Klopp'un 44 kişilik kadrosunda yer almayan oyuncu, buna karşılık Alman U21 millî takımında forma giydi ve bu takımda çıktığı 27 millî maçta 16 gol attı. Millî takım geleceğine ilişkin kararını ise gelecek yaz düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan sonra vermek istiyor.