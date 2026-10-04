"Bu, onun görevini özellikle zorlaştırıyor": Eski DFB kaptanları Oliver Kahn ve Michael Ballack, Joshua Kimmich hakkındaki tartışmaya dahil oldu

“Klopp, onsuz grubun nasıl işlediğini görmek için bu iki maçta onu biraz dışarıda bıraktı” diyen Ballack, pazar günü RTL yayınında, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un ikinci kadrosuna istemeden de olsa alınmayan Bayern yıldızı hakkında konuştu.

Ballack, Yunanistan’daki Uluslar Ligi rövanşı öncesindeki yayında, “Böyle yaparak onu zayıflatmıyor” vurgusunu yaparken, “Ayrıca şu anda onun yerini doldurabilecek kimse de görmüyorum” dedi.

Klopp’un seçeneklerini test ettiğini belirten Ballack, “İki koldan ilerliyor ve bence bu tamamen normal” ifadelerini kullandı. Buna göre tartışma da “doğru zamanda” yapılmıyor.

Kahn da DFB kaptanı Kimmich’i milli takım için hâlâ önemli bir oyuncu olarak görüyor. Ancak teknik direktör değişikliğinin ardından herkesin kendini yeniden kanıtlaması gerektiğini belirten Kahn, “Herkes, statüsünü çalışarak kazanmak zorunda olduğu hissini edinmeli” dedi.

Kahn, Kimmich’in kolay bir konumda olmadığını düşünüyor. Çünkü oyuncunun “çok başarılı olmayan milli takımlarda oynama talihsizliği yaşadığını” söyledi. Kahn, “Joshua gibi bir lider figür için diğerlerinin ona bakması gerçekten önemli. Ama bunun için gerekli başarılar onda yok. Bu da görevini özellikle zorlaştırıyor. Şu soru sorulmalı: Bu en uygun çözüm mü?” ifadelerini kullandı.

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Michael Ballack’a göre Kimmich, altı numara olarak dünya klasında mı?

Ballack da Kimmich’i her türlü şüphenin ötesinde görmüyor. 50 yaşındaki isim, Kimmich’i altı numarada dünya klası olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusundan kaçındı ve 31 yaşındaki oyuncuyu sağ bekte daha güçlü bulduğunu belirterek, “Tüm özellikleriyle orada yetişti. Benim için dünya klası olduğu yer de orasıydı” dedi.

Lothar Matthäus, Kimmich’i “tabii ki performansını gösterdiği sürece ilk tercih” olarak görüyor. Ancak rekor milli oyuncuya göre kaptanın pozisyonu olan defansif orta sahada başka biri daha iyi oynarsa, “Kimmich için işler zorlaşır.” Sırbistan’a karşı alınan 2-0’lık galibiyette Aleksandar Pavlovic ile Tom Bischof etkileyici bir performans sergilemişti.

Klopp ise Kimmich’e hâlâ ihtiyaç duyulup duyulmadığı yönündeki tartışmayı şu ana kadar küçümsedi. Cumartesi günkü basın toplantısında buna ilişkin sorulardan kaçındı. “Pes ediyorum. Ne istiyorsanız yapın” dedi.