Portekiz milli takımının bu yılki Dünya Kupası’ndaki başlangıcı, şu anda olduğundan daha çalkantılı bir yol izlemiş olamazdı; açılış maçından birkaç gün önce plaj gezisiyle ortaya çıkan büyük tartışmalardan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-1’lik beraberlikle tuzağa düşmelerine, ve Dünya Kupası biter bitmez teknik direktör Roberto Martínez’in görevinden ayrılacağına dair artan söylentilere kadar.

İşler bununla da kalmadı; João Neves’in Houston’daki karışık bölgede yaptığı tartışmalı açıklamalar, takım oyuncuları ile efsanevi kaptanları Cristiano Ronaldo arasındaki ilişkinin niteliği hakkında bir spekülasyon fırtınası kopardı.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen ve Portekiz’in Kongo karşısında attığı tek golün sahibi olan Neves, karışık bölgede şunları söyledi: “Cristiano’nun bize, milli takıma ve futbol dünyasına neler kattığını hepimiz biliyoruz, ancak şu anda o da bizim kadar iyi biliyor ki, o diğer oyunculardan farklı değil. O, takımdaki diğer oyuncular gibi gruba katkıda bulunan sıradan bir oyuncu; burada rolünü yerine getiriyor ve diğer oyuncular gibi milli takımı destekliyor," dedi. Bu açıklamalar, kaptanın önemini küçümseme olarak yorumlandı.

Bu gergin atmosfer, herkesi bugün Cuma günü, 19 Haziran'da, Portekiz'in bir günlük dinlenmenin ardından "Palm Beach"te antrenmanlara dönmesiyle eş zamanlı olarak düzenlenen basın toplantısını merakla beklemeye itti; Portekiz Futbol Federasyonu, fiziksel olarak %100 hazır olmadığı için ilk maçta forma giyemeyen sağlam savunma oyuncusu Ruben Dias'ı basına konuşmak üzere seçti.

Manchester City'nin savunma oyuncusu, herhangi bir tartışmanın önünü kesmek amacıyla tüm soruları yanıtlamaya özen gösterdi ve İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şöyle yorumladı: "Cristiano her zaman spot ışıklarının altında, ancak bence bu an hepimizi ilgilendiriyor ve olağandışı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Milli takıma katıldığımdan beri işler böyle yürüyor ve gelecekte de böyle devam edecek." Tekrar sorularla kuşatıldığında ise ısrarla şunları söyledi: "Hiçbir sorun yok, bu önemsiz ve değersiz bir konu."

Díaz, dışarıdan dolaşan söylentilerin aksine milli takım soyunma odasında herhangi bir bölünme belirtisi olmadığını kesin bir dille reddetti; konuşmasında birkaç kez “spekülasyonlar” kelimesini kullandı ve şöyle açıkladı: “Bu gürültü, yeteneklerimize ve başarabileceklerimize olan güvenimizi ya da inancımızı etkilemiyor. Bence bu tür büyük turnuvalar hiçbir zaman kusursuz ilerlemez ve zorlukların erken ortaya çıkması iyi bir şeydir; çünkü bu tür yarışmalarda ancak takımınız maçtan maça sürekli gelişme gösterebilirse kazanabilirsiniz.”

Gazeteciler, yeniden gündeme gelen “plaj meselesini” de gündeme getirmeyi ihmal etmediler; oyuncular, aralarında Ronaldo’nun da bulunduğu, Kongo ile oynayacakları ilk maçtan sadece 96 saat önce Miami sahillerinde birkaç saat geçirdikleri için Portekiz’de sert eleştirilere maruz kalmışlardı. Önümüzdeki Özbekistan maçında ilk 11’de yer almaya hazır olan Diaz, Portekiz basınına yönelik şu yanıtı verdi: “Suçun büyük kısmı sizlere ait; çünkü yayınladığınız her şeyi okuyan taraftarların bilgisi yetersiz. Gerçeği doğru bir şekilde aktarmak sizin görevinizdir. Plaja çıkmanın bizim için doğal ve hatta faydalı olduğunu düşünüyorum; doğru şekilde yapıldığında sadece olumlu yanları vardır. Teknik direktör, eleştirilerin farkında olmasına rağmen bu kararı almaktan çekinmedi ve ben de ona bu konuda şapka çıkarıyorum.”

Portekiz milli takımını çevreleyen gerginliğe rağmen, puan durumu henüz tehlikeli bir aşamaya gelmedi; zira Özbekistan ve Kolombiya ile oynanacak önümüzdeki iki maçtan galip çıkılması, Portekiz’in grubu lider olarak tamamlamasını garanti edecek, bu da kaderlerinin hâlâ kendi ellerinde olduğu anlamına geliyor. Diaz, açıklamalarını bir uyarıyla sonlandırarak dikkatini önümüzdeki Salı günkü maça yöneltti: "Herkesin ayağa kalkıp bize alkış tutacağı ideal senaryolar beklemiyorum; şu anda bizim için en önemli şey ayaklarımızı yere sağlam basmak."