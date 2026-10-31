Corinthians Teknik Direktörü Clarence Seedorf, cuma günü kümede kalma mücadelesindeki rakibi Mirassol'u 2-0 yendikleri kritik maçın ardından oyuncularından Campeonato Brasileiro sezonunun son düzlüğünde içlerindeki ateşi sahaya yansıtmalarını istedi. Itaquera'daki galibiyet, Hollandalı teknik adamın takımın başındaki ilk galibiyeti olurken Corinthians'ın 11 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

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Hollandalı teknik direktör ilk galibiyetini aldı

Seedorf, 33. haftada Corinthians'ın başında ilk galibiyetini sonunda kutladı. Neo Quimica Arena'da ikinci yarıda Matheus Bidu ve Kaio Cesar'ın attığı goller, 10 kişi kalan Mirassol'u mağlup etmelerini sağladı. Bu sonuç, 20 Ağustos'ta Copa Libertadores'te Rosario Central karşısında alınan 1-0'lık galibiyetten bu yana süren kazanamama serisini sona erdirdi. Bu kötü gidiş, önceki teknik direktör Fernando Diniz'in görevine mal olmuştu. Ev sahibi ekip 36 puanla 17. sırada kalmasına rağmen, 16. sıradaki Mirassol ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

Kırmızı kart, üstün oyunda Corinthians'ın işini kolaylaştırdı

Corinthians, başlama düdüğünden itibaren konuk ekibi kendi yarı sahasına hapsetti. 24. dakikada hakem Matheus Candancan, VAR monitörüne başvurduktan sonra Andre Ramalho'ya dirsek attığı gerekçesiyle Mirassol forveti Bruno Santos'a doğrudan kırmızı kart gösterince ev sahibi ekip sayısal üstünlüğü ele geçirdi. Konuk ekibin kalecisi Walter devre arasına kadar skoru eşit tutsa da Seedorf, ikinci yarıda başlangıçtaki oyun düzenini değiştirmedi. Bunun karşılığını 58. dakikada aldı: Matheuzinho'nun sağdan yerden gönderdiği ortaya arka direkte kayarak yetişen, alışılmışın dışında bir forvet rolünde oynayan Bidu topu ağlara gönderdi.

Mirassol beraberlik arayışıyla ileri çıkarken Kaio, 80. dakikada geride bırakılan boşlukları değerlendirdi. Orta sahadan ceza sahası çizgisine kadar topu sürdü ve sol ayağıyla yaptığı falsolu vuruşla Walter'ı mağlup etti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Seedorf şunları söyledi: “Önceki günlerde olduğu gibi nefes alacağız. Şimdi içimizdeki bu öfkeyi korumalıyız. Diğer maçların öncesindeki haftalarda büyük bir özveri ve yoğunlukla antrenman yaptık. Oyuncular erken geliyor, geç ayrılıyor ve durumu tersine çevirmek için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi bize büyük bir moral verecek bir noktaya ulaştık.”

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Taktik disiplin, oyuncularından çok şey bekleyen teknik direktörü memnun etti

İki aylık galibiyet hasretinin sona ermesinin ötesinde, eski Hollanda orta saha oyuncusu, futbolcularının Bruno oyundan atılmadan önce bile oyunun temposunu kontrol etmesinden ve sahanın ileri bölümlerinde baskı yapmasından özellikle memnundu.

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Takımın performansını değerlendiren Seedorf şöyle konuştu: “Bugün en önemli nokta savunmadaki çalışmamızdı. İlk dakikadan itibaren nasıl baskı yaptığımızdı. Oyun 11'e 11 devam ederken bile üstün olan taraftık. Mirassol topu çok iyi kullanan bir takım. Ama onların işini çok zorlaştırdık, topu defalarca geri kazandık ve bu da maçın kontrolünü bize verdi.

“Bu alanlarda çok büyük gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum. Vasco maçının ilk yarısını hatırlıyorum; oyunun yönünü değiştirmek için gereken hızdan yoksunduk. Mirassol, tam da organizasyonumuz ve disiplinimiz nedeniyle zorlandı; onları çok koşturduk. Ardından kilit oyuncularımızı oyuna dahil ettik. Bidu ve Kaio son bölgede sorun yaratarak çok iyi maçlar çıkardı.”

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Çarşamba günü Vila Belmiro'da Sao Paulo ile oynayacakları maça ilişkin de şunları ekledi: “Odağımız bugündü [Mirassol'a karşı]. Elbette Sao Paulo'yu iyi tanıyoruz. Garanti edebileceğim şey, takımımızın bu yoğunluğu yıl sonuna kadar sürdüreceği.”

Yükselişe geçen takımı zorlu bir derbi bekliyor

Corinthians'ı düşme hattından çıkmak için zorlu bir sezon sonu fikstürü bekliyor. Bu süreç, 4 Kasım Çarşamba günü Sao Paulo ile oynanacak derbiyle başlayacak. Corinthians ardından 18 Kasım'da Botafogo'yla, bir hafta sonra da Atletico Mineiro'yla karşılaşacak. Bu arada 16. sıradaki Mirassol, Atletico Mineiro ve Fluminense maçları öncesinde 3 Kasım'da Chapecoense'ye konuk olacak. Seedorf'un ekibi, hafta içindeki maçlarda üst üste galibiyetler alırsa sonunda son dört sıradan çıkabilir.