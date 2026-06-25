Bu normal değil... 2026 Dünya Kupası topu kalecileri nasıl kandırıyor?

"Trionda" adını taşıyan 2026 Dünya Kupası'nın resmi topu, kaleciler ve uzmanlar arasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor; zira bazı gözlemciler, bu topun bazı şutları kurtarmayı daha zor hale getirdiğini düşünüyor.

Buna karşılık, topu tasarlayan ve 1970 yılından bu yana Dünya Kupası’nın resmi top tedarikçisi olan “Adidas” şirketi, topun “uçuş sırasında mükemmel stabilite” sağlayan en son teknolojilere dayandığını ve yağmurlu havalarda şut atarken veya top sürerken topun tutunmasını artırmayı amaçlayan çıkıntılara sahip olduğunu vurguluyor.

Fransız "RMC" kanalının bir raporu, topa yönelik artan eleştirilere dikkat çekti ve 75 uluslararası maça çıkan eski İngiliz kaleci Joe Hart'ın, BBC kanalına konuk olduğu sırada, Kylian Mbappé'nin Irak'a karşı 3-0'lık galibiyette attığı golün ardından topu eleştiren ilk isimlerden biri olduğunu belirtti. Mbappé, kaleci Ahmed Basil’i şaşırtan güçlü ve sallantılı bir şut atmıştı.

Ayrıca okuyun

Fas, Cezayir’in tarihi rekoruna ulaştı… ve Dünya Kupası’ndaki tuhaf lanetini kırdı

Karar verildi... Mısır-İran maçında LGBT kutlamaları yapılacak

Hart şöyle dedi: “Bu turnuvada bu golü o kadar sık görüyorum ki, her şeyin yolunda olduğu söylenemez.”

Ve ekledi: "En üst seviyede, topun kaleciye değdikten sonra ağlara girmesini kaç kez görüyoruz? Çok nadiren, çünkü onlar çok iyiler. Topa dokundukları anda onu uzaklaştırırlar. Bu turnuvada kalecilerin topa dokunduklarını, ancak golü engelleyemediklerini fark ediyorum. Demek ki bir şeyler yolunda değil."

Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel de bu görüşe katılıyor ve şöyle diyor: “Bu toplar gol atmak için üretiliyor. Bu topun özelliği, sadece 4 parçadan oluşması. Buna farklı hava koşullarını ve hava yoğunluğunu da ekleyince, top daha az dirençle karşılaşıyor, bu da daha az döndüğü anlamına geliyor, ama aynı zamanda benim için bir saniyenin kesirinde daha hızlı olduğunu da gösteriyor.”

“Farklı bir top”

Chelsea’nin eski kaleci antrenörü Christophe Lolicon ise topun normalden farklı davrandığını düşünüyor.

Lolikon, "RMC" radyosuna şunları söyledi: "Luka Zidane’a, Hırvatistan’ın İngiltere’ye attığı ilk golde Pickford’a ve hatta Mbappé karşısında Edward Mendy’ye bakın... Topun hızı diğer toplardan biraz farklı."

Fransız kaleci Mike Maignan’ın Senegal karşısında yediği gol hakkında konuşan Lolikon, şunları ekledi: “Top başlangıçta yavaşlıyor, sonra yolun ikinci yarısında hızını geri kazanıyor… Maignan’ın yediği golde, neden sağ tarafına atladığını anlıyorum, ama top soluna gitti… Bu hiç de kolay bir durum değil.”

Öte yandan, Fransız “L’Équipe” gazetesi, topun onaylanmadan önce 300’den fazla laboratuvar testinden geçtiğini belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan bir araştırma, topun yüzeyinin önceki toplara kıyasla daha pürüzlü olduğunu ortaya koydu; tasarımcı firma, bunun uçuş sırasındaki performansı ve istikrarı artırdığını vurguluyor.