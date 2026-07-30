Bundesliga’dan düşüşün VfL Wolfsburg için aslında derin bir kırılma anlamına gelmesi gerekiyordu. Daha az gelir, belirgin şekilde daha küçük bir bütçe, sportif açıdan yeni bir başlangıç. Ancak transfer piyasasında şu ana kadar ortaya çıkan tablo bambaşka: Çoğu 2. Bundesliga kulübü her euroyu iki kez hesaplamak zorundayken, VfL öyle bir ölçekte kadro kuruyor ki, yakın dönemde düşen diğer devler HSV, Schalke 04 ya da 1. FC Köln bile bunu ancak hayal edebilirdi.

Aşağı Saksonya ekibi bu yaz şimdiye kadar yeni oyunculara 22,7 milyon euro yatırım yaptı. İşin dikkat çekici yanı şu: Kamuoyuna yansıyan bonservis bedellerine göre diğer 17 rakibin tamamı şu ana kadar toplamda ancak yaklaşık 19 milyon euroya ulaştı.

Böylece tek bir 2. Bundesliga kulübü, şu anda yeni oyuncular için ligin geri kalanının tamamından daha fazla harcama yapıyor. VfL yöneticilerinin bu hamleleri şu soruyu gündeme getiriyor: Bu hâlâ normal rekabet mi, yoksa artık rekabetin bozulması mı? Wolfsburg, mali gücüyle 2. Bundesliga’daki güç dengelerini fazlasıyla mı değiştiriyor?

Fabian Reese’in Wolfsburg’a transferi ne anlama geliyor?

Özel durumu Fabian Reese transferinden daha iyi anlatan pek az hamle vardır. Wolfsburg, kulübün önceki kaptanı ve vitrin yüzü için Hertha BSC’ye sekiz milyon euro ödedi.

Reese, son yıllarda 2. Bundesliga’nın öne çıkan oyuncularından biriydi. Hertha formasıyla 91 resmi maça çıktı, 35 gol attı ve 31 golün de hazırlayıcısı oldu. Wolfsburg sportif direktörü Pirmin Schwegler de bu nedenle transferi sırasında onu "2. Bundesliga’nın en güçlü oyuncularından biri" olarak tanımladı.

Reese için kararın hiç de kolay olmadığı belirtildi. İmzanın ardından yaptığı açıklamada, "Transfer kararı, tahmin edilebileceği üzere, benim için kesinlikle kolay olmadı" dedi. VfL’nin kendisiyle ilgilenme biçiminin, profesyonel şartların ve "kulübün, Volkswagen’in ve etraftaki insanların değerlerinin" kararında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Reese, son yıllarda başkentte bir aidiyet figürüne dönüşmüştü; yıllar süren kaosun ardından taraftarlarına ve şehrine yeniden yaklaşmak isteyen yeni Berlin’in yüzlerinden biri olmuştu. Bu bağın ne kadar güçlü göründüğü ise ancak geçen yıl ortaya çıktı. Reese, Kasım 2025’te sözleşmesini erken uzatarak 2030’a kadar yeniledi. Hertha bu imzayı sıra dışı bir aksiyonla sahneledi: Sportif patron Benjamin Wieber o dönemde, "Fabi’yi uzun vadede mutlaka kulübe bağlamak istediğimiz bir sır değildi. Üstelik Fabi, Hertha BSC ile yüzde yüz özdeşleşiyor" dedi.

Mesajı yanlış anlamak neredeyse imkânsızdı: Bu oyuncu sıradan bir çalışan olmayacaktı. Reese, kulübün ve şehrinin yüzü olarak kalacaktı. O dönemde kendi sözleri de bu özel bağ konusunda neredeyse hiç şüphe bırakmıyordu. Reese, Hertha’yı gönül verdiği kulüp olarak yaşadı ve Berlin’de daha yapacak çok şeyi olduğunu söyledi. 2030’a kadar yapılan uzun süreli uzatma, sıradan futbol işlerinin çok ötesinde bir bağlılık beyanı gibi görünüyordu.

Aradan bir yıl bile geçmeden bu hikâye sona erdi. Üstelik buna noktayı koyan da 2. Bundesliga’daki doğrudan bir rakip oldu. Wolfsburg sekiz milyon euroyu masaya koydu ve Hertha’nın birkaç ay önce kamuoyu önünde geleceğinin sembolü haline getirdiği bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Tam da bu nedenle bu transfer, birçok Hertha taraftarında sıradan bir kilit oyuncu kaybından çok daha fazlasını hissettirecektir. Reese, Berlin’e olan duygusal bağı, tavırları ve son olarak sözleşme uzatmasıyla kendisini özel bir figüre dönüştürmüştü. Şimdi ise bir anda, birçok açıdan Hertha’nın olmak istediği şeyin neredeyse tam tersini temsil eden bir kulüp için oynuyor.

Üstelik hâlâ tek bir oyuncu bile satın almamış olan Hertha, böylece sportif açıdan en iyi oyuncularından birini kaybediyor. Duygusal olarak ise kulüp bir aidiyet figürünü yitiriyor. Wolfsburg ise ikisini birden kazanıyor. Ancak bir Bundesliga düşeninin, 2. Bundesliga’daki başka bir büyük kulübe ikinci ligde oynayan bir futbolcu için sekiz milyon euro ödeyebilmesi, her şeyden önce lig içindeki mali şartların ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.





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VfL Wolfsburg başka hangi profesyonelleri transfer etti?

Reese kesinlikle tek örnek değil. Fraser Hornby, SV Darmstadt 98’den dört milyon euroya geldi. Burada da doğrudan bir lig rakibi önemli bir oyuncusunu Kurtlar’a kaptırdı. Buna ek olarak Muhammed Damar (22), TSG Hoffenheim’dan transfer edildi. Bundesliga’dan düşen kulüpten Hauke Wahl da 1,8 milyon euro karşılığında VfL’ye katıldı.

Robert Glatzel için ödenen bonservis yalnızca yaklaşık 1,7 milyon euroydu. Ancak Hamburg SV’nin eski golcüsünde de Wolfsburg’un bir başka avantajı ortaya çıktı: VfL, sadece birçok 2. Bundesliga kulübü için neredeyse karşılanamaz bonservisler ödemekle kalmıyor, aynı zamanda oturmuş profesyonellere rakiplerin ancak hayalini kurabileceği maaşlar da verebiliyor. Sonuçta Glatzel, 2. Bundesliga’da 180’den fazla maçlık deneyime sahip ve yıllardır bu ligde düzenli olarak çift haneli gol sayısına ulaşabildiğini kanıtladı. Wolfsburg böylece Bundesliga’da bıraktığı yerden devam ediyor. Ana finans kaynağı VW neredeyse varoluşsal bir kriz içinde olsa ve 100.000’e kadar insan işini kaybedebilecek olsa da, VfL Wolfsburg şimdilik para harcamaya devam edebiliyor.

İsviçreli santrfor Alessio Besio için SC Freiburg’a 700.000 euro ödendi. Oysa 22 yaşındaki oyuncu, üç yılda Breisgau ekibi adına tek bir profesyonel maça bile çıkmamış, geçen sezon ise 3. Lig ekibi Verl’e kiralanmıştı. Buna, Feyenoord’dan yaklaşık bir milyon euroya transfer edilen ve şimdi diz sakatlığı nedeniyle haftalarca forma giyemeyecek olan Timon Wellenreuther ile FC Augsburg’dan bonservissiz gelen Elvis Rexhbecaj da ekleniyor. Bonservis bedeli olmasa da bu transfer de çok sayıda 2. Bundesliga kulübü için tamamen farklı bir ekonomik boyut anlamına gelirdi. Rexhbecaj, Bundesliga’da 150’den fazla maçlık deneyim getiriyor.

Wolfsburg böylece rastgele potansiyel oyuncular toplamıyor. 2009 Alman şampiyonu, birkaçının kalitesini Bundesliga’da ya da 2. Bundesliga’nın zirvesinde çoktan kanıtladığı profesyonelleri hedefli şekilde kadrosuna katıyor.

Wolfsburg’un transfer turunun gerçekten ne kadar sıra dışı olduğunu ise ancak geçmiş yıllara bakınca görmek mümkün. Örneğin FC Schalke 04, geçen 2. Bundesliga sezonu 2025/26’da oyuncu satışlarından yaklaşık 8,75 milyon euro gelir elde etti ve sadece 3,4 milyon euro yatırım yaptı. Sonuçta 5,35 milyon euroluk transfer artısı ortaya çıktı. En pahalı yeni transfer ise yalnızca 1,5 milyon euroya gelen santrfor Christian Gomis oldu.

Bu durumda Fabian Reese tek başına, Wolfsburg’a Schalke’nin o dönemdeki tüm yaz transfer döneminin iki katından daha fazlasına mal oldu.

Hamburg SV de 2024/25’teki yükselişinden önce, iddialı hedeflerine rağmen tamamen farklı bir ölçekte hareket ediyordu. HSV, yaklaşık üç milyon euro gelire karşılık yeni oyuncular için toplamda yaklaşık dokuz milyon euro harcadı. En pahalı transfer Alexander Rossing-Lelesiit yaklaşık 2,8 milyon euroya mal oldu.

Hannover 96 ile yapılan karşılaştırma da benzer ölçüde çarpıcı. Aşağı Saksonya temsilcisi, 2025/26’da 11 milyon euro transfer geliri elde ederken yalnızca 4,33 milyon euro harcadı ve böylece yaklaşık 6,68 milyon euroluk artı yazdı.

VfL Wolfsburg transfer piyasasından ne kadar gelir elde etti?

Ama: Wolfsburg sadece para yakmıyor. Hikâye bu kadar basit değil. Çünkü küme düştükten sonra musluğu açıp rakiplerin elindekileri toplayan bir kulüp görüntüsü eksik kalıyor. 2015 Almanya Kupası galibi, aynı zamanda oyuncu satışlarından ciddi rakamlar da kazanıyor.

Patrick Wimmer yaklaşık on milyon euro karşılığında TSG Hoffenheim’a transfer oldu. Jakub Kamiński, 1. FC Köln’e giderken kasaya 5,5 milyon euro daha kazandırdı. Lovro Majer’in yolu da konuşulan altı milyon euro karşılığında AEK Atina’ya düştü. Toplamda şu anda yaklaşık 24 milyon euroluk gelir kayda geçti. Böylece Kurtlar, gösterişli transfer turuna rağmen küçük de olsa artıya geçti. Üstelik bunun sonu da henüz gelmiş görünmüyor. Konstantinos Koulierakis, 15 milyon euro karşılığında AS Roma’ya gitmek üzere Kurtlar’dan ayrılacak. Kaleci Kamil Grabara’nın da yüksek bir milyonluk bedelle ayrılması bekleniyor, son olarak Atalanta Bergamo ilgili kulüp olarak gösteriliyordu.

Bu önemli bir çerçeve sunuyor. Wolfsburg, yeni transferlerini neredeyse tamamen kendi satışlarıyla finanse ediyor. Bu nedenle asıl mali ayrıcalıklı konum, mevcut transfer bilançosundan çok, kasaya giren milyonları doğrudan yeniden, hedefi direkt geri yükselme olan bir takıma yatırabilme kapasitesinde ortaya çıkıyor.

Buna ek olarak, Wolfsburg’un durumu tarihsel karşılaştırmadan tamamen yoksun da değil. VfB Stuttgart, 2019/20’de Bundesliga’dan düştükten sonra doğrudan geri yükselmeyi hedeflediğinde, Schwaben ekibi de ciddi yatırım yapmıştı. O dönemde yeni oyunculara yaklaşık 25,4 milyon euro harcandı. Paris FC’den gelen Silas tek başına sekiz milyon euroya mal olurken, Sasa Kalajdzic Admira Wacker’dan yaklaşık altı milyon euroya transfer edilmişti.

Böylece Stuttgart o dönemde harcama bakımından Wolfsburg’un şu ankinden bile daha yüksek bir seviyede yer alıyordu. Ancak belirleyici bir fark vardı: VfB aynı zamanda toplam yaklaşık 79,5 milyon euroya oyuncu satmıştı. Bu yüzden transfer dönemi, yüksek yatırımlara rağmen 54 milyon euronun üzerinde devasa bir artıyla kapandı.





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Wolfsburg için çok para harcamak yeni bir şey değil

Bir başka gerçek daha var: VfL’nin transfer piyasasında büyük meblağlar çevirmesi yalnızca bu yazla sınırlı değil. Daha geçen sezon Wolfsburg satışlardan yaklaşık 37 milyon euro gelir elde etti, ama aynı anda yeni oyunculara yaklaşık 68 milyon euro yatırdı. Sonuç olarak yaklaşık 31 milyon euroluk transfer eksisi ortaya çıktı.

Vinicius Souza tek başına Sheffield United’dan transferinde yaklaşık 15 milyon euroya mal oldu. Mohamed Amoura için ise, önceki kiralık döneminin ardından Union Saint-Gilloise’den bonservisiyle alınırken yaklaşık 14,75 milyon euro ödendi.

Wolfsburg’da milyon euroluk transferler yeni bir olgu değil. Yeni olan daha çok, bunların gerçekleştiği ortam. Wolfsburg, Bundesliga’da mali açıdan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve tek bir oyuncu için düzenli olarak çift haneli milyonlar harcayabilen birçok kulüple rekabet ediyordu. 2. Bundesliga’da ise bu Wolfsburg modeli bir anda, toplam transfer bütçesi bazen sadece VfL’nin Fabian Reese için ödediği bonservisten bile düşük olan kulüplerle karşı karşıya geliyor. İşte bu nedenle, aynı rakamlar küme düşüşün ardından tamamen farklı görünüyor.





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Wolfsburg ile 2. Lig’deki diğer tüm kulüpler arasındaki fark ne kadar büyük?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj ve Wellenreuther, Wolfsburg’da neyin planlandığını oldukça net biçimde gösteren bir transfer stratejisinin örnekleri. 2. Bundesliga’daki kalış mümkünse sadece bir yıl sürmeli. Ve unutulmaması gereken bir şey daha var: Amoura gibi oyuncular da şimdiye kadar VfL’yi 2. Lig’e kadar takip etti. transfermarkt.de verilerine göre Kurtlar’ın kadro değeri 194,15 milyon euro ve bu durumda VfL, Bundesliga’da dokuzuncu sırada yer alırdı. 2. Lig’de ikinci sırada ise 45.93 milyon euro ile bir diğer düşen takım FC St. Pauli bulunuyor; yani yaklaşık 4,5 kat daha düşük. VfL Wolfsburg’un Bundesliga alt liginin FC Bayern Münih’i olduğunu söylemek bile büyük bir eksik ifade olurdu: Sonuçta Bayern’in kadrosu 1,07 milyar (!) euro ile RB Leipzig’in kadrosunun (şu anda 604 milyon euro) iki katı bile değil. Üstelik BVB hâlâ transfer yapıyor.

Wolfsburg’un kıyas kabul etmez mali gücünün gerçekten bir rekabet bozulmasına yol açıp açmadığı, sportif açıdan ancak top dönmeye başladığında yanıtlanabilir. Ancak VfL Wolfsburg’un mali olarak yeni rakiplerinin büyük bölümünden farklı bir ligde oynadığı, bu yaz transfer döneminde şimdiden oldukça net biçimde görülüyor.