Bu nedenle Virgil van Dijk bu Dünya Kupası’nda her zaman uzun kollu forma giyiyor

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde hava oldukça sıcak olsa da, Virgil van Dijk’in sahada her zaman uzun kollu forma giydiği dikkat çekiyor. Ve bu, bu Dünya Kupası’nda ilk kez olan bir şey değil. Neden mi? Defans oyuncusu bunu birkaç yıl önce açıklamıştı.

Bu Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımının maçları sırasında termometre kolaylıkla otuz dereceyi gösteriyor. Yine de Van Dijk her zaman uzun kollu forma giyiyor.

Bu, maç ritüellerinin bir parçası, diye açıklamıştı 2018 yılında LFC Later’e. “Şahsen her maçta, yazın bile olsa, formamın altına uzun kollu giymek zorundayım,” demişti o zamanlar.

Bunun yanı sıra, Oranje’nin kaptanının başka maç ritüelleri de var. “Herkesin batıl inançlarla ilgili küçük alışkanlıkları vardır. Belirli ayakkabılarla iyi oynuyorsan, bir sonraki maçta yine onları giyersin.”

Birçok oyuncu formalarında soyadlarını yazdırırken, Van Dijk uzun süredir ilk adını tercih ediyor. Bunun nedeni, çocukluğunda çoğunlukla yanında olmayan babasıyla olan zorlu ilişkisi.

Van Dijk, Hollanda milli takımıyla Perşembe gecesi Cuma sabaha karşı Hollanda saatiyle 01:00’da Tunus’a karşı oynayacak. Maç, Kansas City’de gerçekleşecek.

Hollanda kazanırsa, grubu birinci olarak tamamlama ve bir sonraki turda Fas ile karşılaşma ihtimali yüksek. Ancak grupta ikinci veya hatta üçüncü sırada yer alması da imkansız değil.