Peter Schmeichel, Manchester United'ı Michael Carrick'e saygısızlık etmekle suçladı. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör antrenmanları yönetmeye devam ederken kulüp, yerine Mauricio Pochettino'yu getirmeye hazırlanıyor. Manchester United efsanesi, takımın düşüşünden Carrick'in sorumlu olmadığını savundu ve yönetimin ya ona destek vermesi ya da yaşadığı sancılı sürece hemen son vermesi gerektiğini söyledi.

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Schmeichel, Manchester United yönetimine sert çıktı

Carrick'in görevden alınması bekleniyor. CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, kulübün ortak sahiplerinden Sir Jim Ratcliffe ile görüşmek üzere Monaco'ya uçtu. Carrick'in yerine ABD teknik direktörü Pochettino düşünülüyor. Ancak Daily Mail'in haberine göre Carrick, çarşamba günü Carrington'da üst üste ikinci gün antrenmanı yönetti.

The Overlap Daily'de konuşan Schmeichel, “Bu sürecin ilerleyiş biçiminin ona karşı büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yönettiği takımın lig tablosunda nerede olduğunu biliyorum ama bunun tüm sorumluluğunu ona yüklemiyorum” dedi.

Eski kaleci Carrick'i değil, transfer politikasını suçluyor

United, Roma ve Aston Villa karşısında son anlarda geri dönüşler yapmasına rağmen ağustos sonundan bu yana Premier League'de maç kazanamadı ve millî maç arasında düşme hattında bulunuyor. Schmeichel, sorunun kulübün transferlerden sorumlu isimlerinde olduğunu düşünüyor ve United'ın 10 maçta 30 gol yemesine dikkat çekiyor.

“Tek bir savunma oyuncusu bile transfer etmeden bütün bir transfer dönemini geçirdiler” dedi. “Lewis Hall'un kulübe katılacağı ya da kulübün Lewis Hall için girişimde bulunacağı biraz konuşuldu. Bu gerçekleşmedi. Bunun yerine üç orta saha oyuncusu aldılar.”

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United'ın Carrick'in ayrılığını uzatması Schmeichel'i öfkelendirdi

Schmeichel, teknik direktörlerin Premier League'de görevde nadiren uzun süre kaldığını kabul ediyor ancak United'ın bu değişimi ele alış biçimine öfkeli. “Başka birini arıyorlarsa adamı görevden alsınlar” dedi. “Dün antrenmana gelmesine izin vermemeliydiler. Dün antrenmanı yönetti. Bu ne kadar büyük bir saygısızlık?

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“Çok, çok iyi bir insan. Hayatınızda tanışabileceğiniz en iyi insanlardan biri. O yüzden adama saygılı davranın. Ona, ‘Üzgünüz dostum. Geleceğimizin seninle olduğunu düşünmüyoruz. İşte çekin. Yoluna devam et’ deyin. Ama bunu yapmıyorlar. Süreci uzatıyorlar.”

Carrick ve Pochettino'yu neler bekliyor?

United yönetimi gece boyunca Pochettino ile görüşmeler yürütüyor ve perşembe günü Carrick'e görevden alındığını yüz yüze bildirmeye hazırlanıyor. Pochettino'nun ABD ile sözleşmesinden çıkarılması yaklaşık 7 milyon sterline mal olacak ve United bu bedeli ödemeye hazır.

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Pochettino'nun göreve başlamadan önce CONCACAF Uluslar Ligi'nde ABD'yi Haiti karşısında yönetip yönetmeyeceği henüz belirsiz. Millî maç arasından sonra ise United'ı Liverpool ile karşılaşacağı Anfield deplasmanı bekliyor.