Mikel Arteta, Arsenal'ın 30 şut çekmesine rağmen Emirates Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kalmasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Bundesliga lideri karşısında oyuna hâkim olan ev sahibi ekip, üç kez direğe takıldı ve son bölümde bir fırsatı daha değerlendiremedi. Arteta, hafta sonundaki kritik maç öncesinde bu sonuca anlam vermeye çalışıyor.

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Arsenal, Dortmund karşısında kaçan fırsatlara yanıyor

Arteta, Arsenal'ın Dortmund karşısında işi bitirememesini "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Takımı, Emirates Stadyumu'nda oynanan ve hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi maçında 1-1 berabere kaldı . Ev sahibi ekip maç boyunca 30 şut çekti ancak yalnızca dördünde kaleyi buldu.

Viktor Gyokeres, onuncu dakikada Arsenal'ı öne geçiren golü attı ve Arteta'nın takımına maçın kontrolünü verdi. Ancak Maximilian Beier, ikinci yarıda konuk ekip adına beraberliği sağlayarak Arsenal'ın üç puan almasını engelledi. Newcastle deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından Arsenal, üst üste ikinci maçta galibiyeti koruyamadı.

Arteta, "inanılmaz" bitiricilik karşısında şaşkın

Arsenal, Beier'in beraberlik golünün ardından yeniden öne geçmeye çok yaklaştı ve üç ayrı pozisyonda direğe takıldı. Gyökeres de bitime 15 dakika kala altı pas içinden yaptığı kafa vuruşunu auta göndererek önemli bir fırsatı kaçırdı. Maçın ardından konuşan Arteta, takımının oyundaki büyük üstünlüğüne rağmen nasıl bir gol daha atamadığını anlamakta zorlandığını kabul etti.

Arteta, "Biraz şans faktörü var, bir de pozisyonları daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Ne kadar üstün olduğumuz, oyuna ne kadar hâkim olduğumuz ve ne kadar tehdit yarattığımız tartışılmaz. İzlemesi harikaydı ama topun bazen ağlara gitmemesi inanılmazdı" dedi.

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Bundesliga lideri karşısında üstün oyun

Puan kaybının yarattığı hayal kırıklığına rağmen Arteta, takımının şu anda Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Dortmund karşısında kurduğu hâkimiyetten büyük cesaret aldı.

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Arsenal'ın teknik direktörü, "Harika bir performanstı. Rakibi de göz önünde bulundurduğumuzda oynama şeklimizden çok ama çok memnun olabilirim çünkü takımdan isteyebileceğiniz çok az şey kaldı" diye ekledi.

"Elbette böyle bir performans sergileyip bu kadar fırsat yakaladığınızda karşılığını çok daha fazla almanız gerektiğini hissediyorsunuz. Bunun zihniyetimizle ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Dediğim gibi, biraz şans faktörü vardı çünkü bazı toplar nasıl oldu da gol olmadı?"

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Premier Lig'de sıradaki rakip Manchester City

Arsenal'ın Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığı üzerinde duracak fazla zamanı yok; bu hafta sonu lig maçları yeniden başlıyor. Arteta'nın takımı, pazar günü Premier Lig'de Manchester City ile karşılaşacak.

Newcastle ve Dortmund'a karşı üst üste oynadığı maçlarda galibiyeti kaçıran Arsenal, bitiriciliğini hızla geliştirmesi gerektiğini biliyor. Enzo Maresca'nın takımına karşı belirgin üstünlüğünü gole çevirmesi kritik önem taşıyacak.