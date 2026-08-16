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Nino Duit

Çeviri:

"Bu, mali ve sportif açıdan yanlış olurdu": Max Eberl, Bayern Münih'in satış adaylarıyla ilgili pazarlıkta son durumu paylaştı

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
J. Palhinha
S. Boey

Sportif direktör Max Eberl, Bayern Münih’in cumartesi günü RB Leipzig karşısında hazırlık maçında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından Joao Palhinha ve Sacha Boey’un satışına yönelik çabalarla ilgili bir güncelleme yaptı.

Palhinha, Leipzig maçının kadrosunda yer almadı çünkü bir transfer ihtimali belirdi. Eberl ardından, "Görüşmeler var. Ve transferin gerçekleşebileceği görüşmeler var. Bu yüzden bugün hiçbir risk almak istemedik" dedi ve gülümseyerek ekledi: "Ben herhangi bir şey açıklayamayacak olsam da bu uzun süren bir süreç."

Eberl, Aston Villa ile görüşmelerin daha cuma günü başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı; şimdi ise muhtemelen Newcastle United'a bir transfer söz konusu. Şimdiye kadar hep, FC Bayern için yalnızca bonservisli bir transferin seçenek olduğu söyleniyordu. Ancak Eberl cumartesi günü kiralık bir ayrılığı da dışlamadı: "Günümüzde bazı şeyleri güvence altına almanın çok farklı yolları var. Eğer bir kiralama olur ve birisi yüksek bir kiralama bedeli ödemeye hazır olduğunu söylerse, o zaman bunu da kabul etmek gerekir."

Palhinha, 2024'te 50 milyon euro karşılığında FC Fulham'dan Münih'e transfer oldu ancak kendisinden beklenenleri karşılayamadı. 31 yaşındaki ön libero, geçen sezon Tottenham Hotspur'da kiralık olarak forma giydi, ancak kalıcı transfer gerçekleşmedi. Münihliler böyle bir transfer için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor, ancak görünen o ki iş yine bir kiralamaya doğru gidiyor. Newcastle, Bruno Guimaraes'in yerine bir isim arıyor, gündemde Borussia Dortmund'dan Felix Nmecha da var.

Sacha Boey, Leipzig maçında oyuna girdi

Eş zamanlı olarak Eberl, Palhinha'nın antrenmanlardaki tavrını "yüzde 100 profesyonel" olarak övdü. Aynısının, ayrılması beklenen Sacha Boey için de geçerli olduğunu söyledi. Ancak 25 yaşındaki sağ bek için şu anda henüz bir transfer ihtimali belirmiş değil. Boey, Leipzig karşısında Konrad Laimer'in sakatlığının ardından 9. dakikada oyuna girdi ve sonrasında iyi bir performans sergiledi.

Eberl, "Sacha'nın kalitesi var, bunda hiç şüphe yok" dedi. "Ama kadromuza baktığımda sağ tarafta normalde Stanisic ve Laimer var. Bu da Sacha'yı üçüncü sağ bek yapıyor ve bu kimse için adil değil. Sakatlıklar bazı şeyleri değiştirebilir. Ama Konny belki bir hafta yok diye Sacha'yı takımda tutmak, mali açıdan yanlış ve sportif açıdan da çocuğa karşı dürüstlük anlamında yanlış."

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FC Bayern, hem Palhinha ve Boey'e hem de şu anda sakatlığı bulunan sol kanat Bryan Zaragoza'ya (24), "yeni sezonda bizde rol oynamayacaklarını tamamen şeffaf bir şekilde söyledi". Boey, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da, Zaragoza ise Roma'da kiralık olarak forma giydi.

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