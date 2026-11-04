“Bu maçları sadece biz kazanabiliriz”: Jose Mourinho, AEK Atina deplasmanında duraklama dakikalarında gelen dramatik geri dönüşün ardından Real Madrid'in cesaretini övdü

Jose Mourinho, takımının Yunanistan’da AEK Athens karşısında geriden gelip uzatma dakikalarında dramatik bir galibiyet almasının ardından, yalnızca Real Madrid’in bu şekilde kazanabileceğini düşünüyor. Teknik direktör, Yan Diomande’nin sağ tarafa geçmesi konusunda Vinicius Junior’ı da savundu. Kylian Mbappe’nin Racing Santander deplasmanında kazandığı penaltının kolay verilmiş olduğunu kabul etse de bunun hiçbir şeyi değiştirmediğinde ısrar etti.

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Mourinho, son dakika geri dönüşünün ardından Real Madrid'in cesaretini övdü

Real Madrid, çarşamba günü AEK Atina karşısında bir kez daha geriden gelerek uzatma dakikalarında kazandı. Mourinho'ya göre farkı yaratan şey belliydi. Real Madrid teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında oyuncularının son dakikalarda sonuç alma konusunda eşsiz bir beceriye sahip olduğunu söyledi.

“İlk maçı son dakikada kazandık” dedi. “Elbette daha rahat kazanmayı tercih ederim ama son dakikalara kalan bu maçları... sadece biz kazanabiliriz. Biz... bir bip sesi duymadan söyleyeyim... iş bunu yapmaya geldiğinde gereken cesarete sahibiz. Bunu yapabiliyorsak hepimiz yapabileceğimize inandığımız içindir. Oyuncuların cesareti var.”

Mourinho: Diomande'nin kanada geçmesinin nedeni Vinicius değil

Mourinho, Vinicius'un Diomande'yi sağ kanada ittiği yönündeki görüşü de reddetti. “Vinicius hiçbir şeye neden olmadı” dedi. “Diomande, Real Madrid'e yalnızca bir kanatta değil, iki kanatta da oynayabilmek için geldi. Hangi kanatta oynadığı onun için fark etmiyor, hiçbir şeyi değiştirmiyor.”

Brezilyalı oyuncuya yaklaşımında sağ elini mi yoksa sol elini mi daha fazla kullanması gerektiği sorulduğunda Mourinho şakayla karşılık verdi: “Hangisi iyi, hangisi kötü? Sağ el iyi olan mı? Bence... yüzde 80 sağ, yüzde 20 sol.”

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Mourinho, Racing Santander deplasmanında Mbappe'nin kazandığı penaltının hafif olduğunu kabul etti

İspanyol hakemlerin Tiempo de Revisión programında, o günün erken saatlerinde penaltının verilmemesi gerektiğinin kabul edilmesinin ardından Mourinho'ya, Racing Santander deplasmanındaki lig galibiyetinde Mbappe'nin kazandığı penaltı da soruldu. “Bana göre bu, puan açısından sonucu olmayan bir pozisyon” dedi. “Penaltıyı almasak bile maçı üç, dört ya da beş farkla kazanacağımız bir karşılaşmaydı. Daha fazla gol atmamız gerekseydi atardık ama takım daha fazlasını istemedi.

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“Bu ligde kararların sonucu etkilediği diğer maçlardan birini konuşmuyoruz. Bir ‘penaltito’dan [küçük penaltı] bahsediyoruz, kabul ediyorum. Hakemin penaltı olduğunu düşünüp verdiği türden bir karar... kararı değerlendirirken. Bana göre penaltı ama aleyhime verilseydi memnun olmazdım. Yine de konuştuğumuz maçta tartışılacak bir şey yok. Neyi konuşuyoruz? Beş gol atabilirdik, bundan hiç şüphemiz yoktu. Kararların büyük etki yarattığı maçları konuşalım. Bu maçtaki etkisi sıfır.”

Real Madrid'i şimdi ne bekliyor?

Real Madrid'in şu anda 12 puanı var. Mourinho, play-off turundan kaçınmak için yedi ya da sekiz puan daha istiyor. Sıradaki maç cumartesi günü Valencia deplasmanında. Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni ve Arda Guler'in de görev alması bekleniyor.

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Bu galibiyetle Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki 87. zaferine ulaştı ve Arsene Wenger'i bir galibiyet geride bıraktı. Önünde yalnızca Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti bulunuyor.