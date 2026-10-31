Fabian Hurzeler, Brighton'ın Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi 1-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde etmesinin ardından takımındaki özgüvenin giderek artmasını övdü. Bu sonuç, Brighton'ın kısa süre önce Carabao Cup'tan elenmesinin rövanşını almasını sağlamakla kalmadı, Premier League zirvesi için ciddi bir aday olarak konumunu da pekiştirdi.
Brighton savunmadaki direnciyle Manchester City'yi durdurdu
Brighton, aynı rakibe karşı aldığı acı verici kupa yenilgisinden yalnızca birkaç gün sonra Etihad Stadyumu'na geldi. Ancak cumartesi öğleden sonraki performansı, büyük bir taktik disiplin ve mental dayanıklılık örneğiydi. Brighton, Ağustos 2025'ten bu yana Manchester City'nin sahasında oynadığı bir lig maçında gol atmasını engelleyen ilk konuk takım oldu. Bu istatistik, Fabian Hurzeler'in takıma kazandırdığı savunma sağlamlığını ortaya koyuyor.
Verbruggen'in en dikkat çekici katkısı ikinci yarıda geldi. Kaleci, yakın mesafeden şut çeken Matheus Nunes'e gol izni vermemek için olağanüstü refleksler gösterdi. Hurzeler, bu tür bireysel performansların takım ruhuna nasıl katkı sağladığını vurguladı. BBC Sport'un aktardığına göre Hurzeler, "Bu zihniyete sahip olmak ve onu çalıştığımız ortama yaymak önemli. Bu tür maçları kazanmak için inanç kilit rol oynuyor. Ligin en iyi takımlarından birine karşı, City'nin sahasına gelmek her zaman özeldir. Temel şeyleri kusursuz yapmanız gerekir ve herkes katkı sağladı" dedi.
Hurzeler sözlerini şöyle sürdürdü: "Salı günü [Manchester'a] geldiğimizden itibaren burada güzel bir dört gün geçirmek, bunun tadını çıkarmak ve güçlü bir şekilde bitirmek istiyorduk. Bugün herkes bu galibiyetin tadını çıkarabilir."
İlk dörde yükselişe rağmen şampiyonluk konuşmalarına mesafe
Manchester'daki galibiyet, Brighton'ın ligde Arsenal ve Manchester City'nin yalnızca iki puan gerisinde üçüncü sırada bulunmasıyla birlikte, kaçınılmaz olarak Leicester City'nin 2016'daki tarihî başarısıyla karşılaştırılmasına yol açtı. Eylül ayında Arsenal'ı 3-0 mağlup eden Brighton, en iyi takımlarla düzenli olarak rekabet edebileceğini gösteriyor. Taraftarlar arasında heyecan giderek artsa da Hurzeler ve oyuncuları, sezonun ikinci üçte birlik bölümüne yaklaşılırken ayaklarını yere basmakta kararlı. Bunun yerine agresif ve acımasız oyun tarzlarını geliştirmeye odaklanıyorlar.
Brighton kalecisi Bart Verbruggen de şampiyonluk yarışını sürdürme ihtimali sorulduğunda aynı yaklaşımı benimsedi ve önlerindeki yakın hedeflere odaklanmayı tercih etti. Verbruggen, "Henüz dokuzuncu maçtayız, dolayısıyla pek sayılmaz. Çok fazla maçımız var; maç maç ilerleyip ne olacağını göreceğiz. Her gün yalnızca önümüzde olana ve yapmamız gereken işe odaklanıyoruz. Bunu sürdürüp sezon sonunda bizi nereye taşıyacağına bakacağız. Oynama biçimimizden memnunuz; yalnızca sonuçlardan değil, oyunumuzdan da. Bu tarzı ve acımasızlığımızı geliştirmeye devam etmeliyiz. O zaman büyük işler başarabiliriz" dedi.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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