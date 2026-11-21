Leeds United kaptanı Ethan Ampadu, takımının Stamford Bridge'de Chelsea'yi 4-1 yenmesinin ardından etkili bitiriciliğini övdü. Leeds, Chelsea deplasmanında çeyrek asrı aşkın süredir ilk kez kazandı. Batı Londra'daki maçın ikinci yarısına damga vuran Yorkshire ekibi, bu tarihi sonuçla Avrupa kupalarına katılma yarışında adından söz ettirmeye başladı.

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Batı Londra'da tarihi bir öğleden sonra

Leeds United, cumartesi günü Stamford Bridge'de 1999'dan bu yana ilk lig galibiyetini alarak uzun süredir taşıdığı yükten kurtuldu. Köklü ve sert bir rekabetin damga vurduğu karşılaşmada konuk ekip, geriden gelerek büyük bir direnç gösterdi ve deplasman taraftarlarının uzun süre unutmayacağı bir sonuç elde etti.

Maçın bitiş düdüğünden kısa süre sonra konuşan Galli millî futbolcu, taraftarların yüksek beklentilerini karşılamanın önemini vurguladı. Ampadu gazetecilere şunları söyledi: “Bu maçın geçmişini ve taraftarların ne beklediğini biliyoruz. Burada uzun zamandır galibiyet istediklerini biliyoruz. Bu performansın tadını çıkarmamız yerinde.”

Galibiyet sevincine rağmen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın bu sonucu nihai hedef olarak görmek yerine daha fazla gelişmek için bir temel olarak kullanması gerektiğini belirtti. Mevcut teknik yönetim altında kadronun taktiksel gelişimine değinen Ampadu şöyle devam etti: “İnsanlar dönüm noktalarından söz ediyor. Biz de işe yaramayan şeylerden ders çıkarıp bunları daha iyi hâle getirmeye çalışmalıyız.”

Okafor parladı, Chelsea dağıldı

Maç, konuk ekibin istediği gibi başlamadı; Chelsea, Emmanuel Emegha'nın golüyle öne geçti . Yazın transfer olduğu Londra ekibinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet, 25. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kulüpteki ilk golünü attı. Ancak Chelsea savunmasındaki karışıklıktan yararlanan Noah Okafor, üç dakika sonra topu uzak köşeden ağlara göndererek eşitliği sağladı ve maçın gidişatını yeniden Leeds lehine çevirdi.

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Leeds, Jayden Bogle'ın kaleye giden şutunu Morgan Rogers'ın koluyla engellediğine karar veren hakem Michael Oliver'ın verdiği penaltıyla öne geçti. Dominic Calvert-Lewin, penaltıyı soğukkanlılıkla alt köşeye gönderdi. Okafor, 58. dakikada seken topa hızla tepki verip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağların üst bölümüne yollayınca konuk ekip maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi. Brenden Aaronson ise uzatma dakikalarının sonlarında orta sahadan hızla ilerleyip topu sakin bir vuruşla alt köşeye göndererek sonucu perçinledi.

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Avrupa hedefi ve gerçekçi değerlendirmeler

Üç puan, Leeds United'ı Premier League'de altıncı sıraya taşıdı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında Leeds, dördüncü sıradaki Bournemouth'un yalnızca bir puan gerisinde.

Avrupa kupalarına katılma ihtimaline ilişkin değerlendirmeleri ele alan kaptan şunları söyledi: “Gerçekçi olmalı ve bu ligin ne kadar zor olduğunu anlamalıyız. Gelecek hafta da bu performansın devamını getirmeliyiz. Bunu yapamazsak bu performans boşa gider. Leeds'i yeniden nereye taşımak istediğimizi biliyoruz. Uzun bir yol olabilir ama buna hazırız.”

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Leeds ve Chelsea'yi zorlu sınavlar bekliyor

Bu sonucun ardından Chelsea sekizinci sıraya geriledi. Sunderland karşısında alınan son yenilgi de düşünüldüğünde, Alonso'nun ekibi zorlu bir dönemden geçiyor. Chelsea, 27 Kasım'da Nottingham Forest deplasmanında toparlanmaya çalışacak, ardından 2 Aralık'ta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Leeds ise etkileyici galibiyetinin devamını getirmek için 28 Kasım'da Coventry City'yi konuk edecek. Ardından 2 Aralık'ta Manchester City ile karşılaşmak üzere Etihad Stadyumu'na zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak.