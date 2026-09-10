"Bu Lekjaa ve sorun tam da burada"; Tebas, FIFA'nın Dünya Kupası finali hakkındaki yalanlamasına şüpheyle yaklaşıyor

FIFA'nın, Fas'ın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacağına dair açıklamasını hızla yalanlaması karşılıksız kalmadı. İspanya'nın kalbinden, İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas çıkarak sosyal medya platformlarında paylaştığı ateşli bir gönderiyle Uluslararası Futbol Federasyonu'nu sanık sandalyesine oturttu.

Infantino'nun can düşmanı Tebas, Fas'a değil, İsviçreli yöneticinin liderliğindeki Uluslararası Futbol Federasyonu'nun tescilli markası hâline gelen yalanlama politikasına saldırdı.

"Bir gazeteci değil, Lekjaa bu!"

Tebas alaycı bir dille şunları yazdı: "FIFA'dan yeni bir yalanlama! Yeni bir şey değil, yalanlama bu federasyon için neredeyse resmi bir politika hâline geldi ve şimdi 2030 Dünya Kupası finalinin Fas'ta düzenlenmesini yalan ve yanıltma olarak nitelendiriyor."

Ardından haberin kaynağını sorgulayarak en güçlü darbeyi indirdi: "Sorun, bunu kimin söylediğinde yatıyor. Bir gazeteci değil, sosyal medyada dolaşan bir söylenti de değil, ta kendisi Faslı Futbol Federasyonu Başkanı, FIFA Konseyi üyesi ve Fas hükümetinin bütçeden sorumlu delege bakanı Fevzi Lekjaa."

Şunları ekledi: "Lekjaa, finalin Kazablanka'da oynanacağını iddia ediyor, FIFA ise bunu yalanlıyor. Peki, kim yalan söylüyor? Organizatör federasyonun başkanı, FIFA Konseyi üyesi ve Fas hükümetinde bir bakan mı? Yoksa bir kez daha Infantino'nun resmi yalanlamasına mı inanacağız?"

Palloudžun skandalı yeniden gündemde

Tebas yalnızca şüphe uyandırmakla kalmadı, kendi deyimiyle FIFA'nın yalanını kanıtlayan meşhur bir olayı da herkese hatırlattı.

Şöyle dedi: "Bu yöntemi çok iyi biliyoruz. Kulüpler Dünya Kupası sırasında Trump, Palloudž'a gösterilen kırmızı kart konusunda Infantino'yu aradı. FIFA bize bu görüşmenin hiçbir şeyle alakası olmadığını teyit etti. Sonra, tamamen tesadüfen, cezası kaldırıldı ve oyuncunun oynamasına izin verildi, ama bunun da konuyla hiçbir ilgisi yoktu. Ve şimdi bir yalanlama daha."

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La Liga Başkanı sözlerini FIFA'ya pratik bir çözüm önerdiği öldürücü ve alaycı bir darbeyle noktaladı: "Belki de FIFA yakında internet sitesinde şu başlıkla yeni bir bölüm oluşturmak zorunda kalacak: Güncel Yalanlamalar; yayın tarihi ve daha da önemlisi son kullanma tarihiyle birlikte. Çünkü yalanlamalar bir kurum için alışkanlık hâline geldiğinde, iş öyle bir noktaya varır ki artık sorun yalanladığı şey değil, ona inananlar olur."