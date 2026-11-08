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Arsenal'in Premier Lig'de Hull City karşısında zorlanarak da olsa sonunda hak ettiği galibiyeti aldığı maçta, Kai Havertz'in karıştığı tartışmalı bir pozisyon gündem yarattı. Kurallara göre millî oyuncuya ofsaytta olmasına rağmen penaltı verilmesi gerekiyordu.

Ne olmuştu? İlk yarının bitimine kısa süre kala savunma arkasına atılan kusursuz bir pasla buluşan Havertz, Hull savunmacısı Nobel Mendy'nin formasını çekmesiyle yere düştü. Hakem Farai Hallam, VAR hakemi Michael Oliver'ın çağrısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörde izledi. Ancak forvetin ofsaytta olduğu gerekçesiyle faul kararı vermedi ve konuk ekibe serbest vuruş verdi.

Hallam, kararını stadyum mikrofonlarından açıklarken Havertz'in penaltıyı hak ettiğini ancak söz konusu ofsayt pozisyonu nedeniyle penaltı vermediğini söyledi. Bu süreç, uzun yıllar Gunners forması giyen Martin Keown'ı çileden çıkardı. talkSPORT'a konuşan Keown, "Hakemden VAR monitörüne gitmesini asla istememeleri gerekirdi, değil mi?" dedi ve ekledi: "Ofsaytta olup olmadığını zaten tespit etmiş olmaları gerekiyordu. Bu saçmalık. (...) Hakemden pozisyonu izlemesini istemeden önce bütün bunları VAR odasında çözmeleri gerekmez miydi? Bu saçmalık. Bunun arkasındaki gerçeği gerçekten öğrenmek isterim."

Ancak ne Keown'ın ne de Hallam ve Oliver'ın da yer aldığı hakem ekibinin bildiği anlaşılan bir nokta vardı: Kurallara göre Havertz'e gerçekten penaltı verilmesi gerekiyordu. Çünkü kural, bu durumda ofsayt pozisyonunun hiçbir rol oynamadığını söylüyor.

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Az bilinen kural: Kai Havertz'e neden penaltı verilmeliydi?

Kural uzmanı Dale Johnson, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, ancak ofsayt ihlali yaptığında oyuna aktif olarak müdahil olur" dedi ve şöyle devam etti: "Kai Havertz'in topa oynamaya çalışmış ya da bir rakiple top için mücadele etmiş olması gerekirdi. Aksi hâlde Nobel Mendy'nin formasını çekmesi öncelik taşır. Faul, olası bir ofsayt ihlalinden önce gelir."

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Basitçe söylemek gerekirse, faul yapılan oyuncu oyuna aktif olarak müdahale etmemişse faul, ofsayttan önce gelir. Havertz de müdahale etmedi; çünkü Mendy, pasın hemen ardından onu yere düşürdü. Johnson, görüşünü açıklamak için iki sezon önce Newcastle United ile AFC Bournemouth arasında oynanan başka bir maçtaki pozisyonu örnek gösterdi. O maçta da Newcastle savunmacısı Fabian Schär, ceza sahası dışından kullanılan bir serbest vuruşta yapılan ortanın ardından ceza sahası dışında ofsayt pozisyonundaydı. Ancak oyuna aktif olarak müdahale etmedi ve sonunda ceza sahasında yere düşürüldü. VAR incelemesinin ardından İsviçreli oyuncuya haklı olarak penaltı verildi.

Tartışmalı pozisyon, Arsenal için sonunda önem taşımadı. Martin Ödegaard 72. dakikada hak ettikleri galibiyeti getiren golü attı ve lider Arsenal, takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı altı puana çıkardı. Teknik direktör Fabian Hürzeler'in sürpriz takımı Brighton & Hove Albion, pazar günü Brentford'u yenmesi hâlinde (15.00) farkı beş puana indirebilir ve cumartesi günü ligin alt sıralarındaki Nottingham Forest karşısında üst üste üçüncü lig yenilgisini alan Manchester City'yi geçebilir.

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O da kuralı bilmiyordu: Arteta, Havertz pozisyonuna nasıl tepki verdi?

Bu nedenle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, maç sonrası basın toplantısına oldukça rahat çıktı. Havertz pozisyonuyla ilgili tartışma sorulduğunda İspanyol teknik adam gülümseyerek, "Bilmiyorum, pozisyonu tekrar izlemedim. Bunu da size yalan söylemek zorunda kalmamak için bilinçli olarak yaptım" dedi.

Öte yandan Arteta da kuralı bilmiyordu: "Şaşırdım, çünkü hakemi monitöre gönderdiklerinde yedek kulübesindekiler bana bunun net bir penaltı olduğunu söyledi; çünkü o (Mendy; editörün notu) formasını çekmişti. Şimdi, Kai başlangıç pozisyonunda ofsaytta olduğu için penaltı vermemeye karar verdiklerini duydum. Dolayısıyla bunu nasıl yorumlamak gerektiğini bilmiyorum. Eminim konuyu açıklığa kavuşturacaklardır." Ancak FA veya hakem kuruluşu PGMOL, pozisyona ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı.

Getty Images

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Kai Havertz, istenmeyen istatistikte açık ara zirvede

Bundan bağımsız olarak Havertz'in kötü bir alışkanlığı giderek daha belirgin hâle geliyor. Eski Bayer Leverkusen oyuncusu, bu sezon 15. kez ofsayta düştü. Premier Lig'de başka hiçbir oyuncu bu sayıya yaklaşamadı. Bu istenmeyen sıralamada ikinci sırada, ofsayt nedeniyle aleyhine sekiz kez düdük çalınan Dominic Calvert-Lewin yer alıyor.

Yine de şu ana kadar sakatlık yaşamayan Havertz, Arteta'nın tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri. 15 maçta dört gol ve bir asistlik katkı sağladı. Millî takımdaki statüsü de değişmedi. Jürgen Klopp, forvet pozisyonunda onu ilk seçenek olarak görüyor. Havertz'in yanı sıra golcüler Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) ve takıma geri dönen Niclas Füllkrug (Werder Bremen) da yaklaşan millî takım kampına çağrıldı.