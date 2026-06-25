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Nederlands elftal Imago
Rian Rosendaal

Çeviri:

Bu kural, Hollanda milli takımı ile Japonya arasında skorun eşit olması durumunda belirleyici olabilir

Tunus - Hollanda
Tunus
Hollanda
Dünya Kupası

Hollanda milli takımı, Japonya gibi F Grubu’nda iki maçın ardından dört puanda bulunuyor. Her iki ülkenin de grup aşamasını aynı puanla tamamlaması oldukça olası. FIFA, gerekirse eleme turuna yükselen ülkeleri belirlemek için bir dizi kriter belirlemiştir.

Hollanda ve Japonya’nın gol farkı +4 olmakla birlikte, Oranje bir gol daha fazla atmıştır (yedi gol karşı altı gol). Örneğin, teknik direktör Ronald Koeman’ın takımı Tunus’u 0-1 yenerken Japonya’nın İsveç’i 2-1 mağlup etmesi gibi bir senaryoda, her iki ülkenin de tam olarak eşit puanda bitirmesi mümkündür.

Bu durumda Hollanda milli takımı ile Japonya, puan, karşılıklı maç sonucu, gol farkı ve atılan gol sayıları açısından eşit durumda kalır. F Grubu’nda birinci ve ikinci sıraları belirlemek için FIFA, bir karar verme yöntemi geliştirmiştir.

Bu durumda Fair Play sıralaması devreye girecek. Bu durum, halihazırda üç sarı kart gören Hollanda için avantajlı değil. Japonya ise Dünya Kupası’nda şu ana kadar hakemlerden tek bir sarı veya kırmızı kart bile görmedi. Bir sarı kart bir eksi puan, iki sarı kart (yani kırmızı kart) üç eksi puan anlamına geliyor. Doğrudan kırmızı kart dört eksi puan, sarı kartın ardından verilen doğrudan kırmızı kart ise beş eksi puan değerinde.

Kart sayısı da belirleyici olmazsa, FIFA sıralaması dikkate alınacaktır. Hollanda şu anda sekizinci sırada yer alırken, Japonya on sekizinci sırada bulunmaktadır. 

Dünya Kupası
Tunus crest
Tunus
TUN
Hollanda crest
Hollanda
NED

FIFA’nın bu Dünya Kupası’nda uyguladığı kriterler: 

Puan sayısı  

Karşılaşma sonuçları  

Üç grup maçı boyunca gol farkı  

Tüm grup maçlarında atılan gol sayısı

Fair Play sıralaması 

FIFA sıralaması 

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