Bu kural, Hollanda milli takımı ile Japonya arasında skorun eşit olması durumunda belirleyici olabilir

Hollanda milli takımı, Japonya gibi F Grubu’nda iki maçın ardından dört puanda bulunuyor. Her iki ülkenin de grup aşamasını aynı puanla tamamlaması oldukça olası. FIFA, gerekirse eleme turuna yükselen ülkeleri belirlemek için bir dizi kriter belirlemiştir.

Hollanda ve Japonya’nın gol farkı +4 olmakla birlikte, Oranje bir gol daha fazla atmıştır (yedi gol karşı altı gol). Örneğin, teknik direktör Ronald Koeman’ın takımı Tunus’u 0-1 yenerken Japonya’nın İsveç’i 2-1 mağlup etmesi gibi bir senaryoda, her iki ülkenin de tam olarak eşit puanda bitirmesi mümkündür.

Bu durumda Hollanda milli takımı ile Japonya, puan, karşılıklı maç sonucu, gol farkı ve atılan gol sayıları açısından eşit durumda kalır. F Grubu’nda birinci ve ikinci sıraları belirlemek için FIFA, bir karar verme yöntemi geliştirmiştir.

Bu durumda Fair Play sıralaması devreye girecek. Bu durum, halihazırda üç sarı kart gören Hollanda için avantajlı değil. Japonya ise Dünya Kupası’nda şu ana kadar hakemlerden tek bir sarı veya kırmızı kart bile görmedi. Bir sarı kart bir eksi puan, iki sarı kart (yani kırmızı kart) üç eksi puan anlamına geliyor. Doğrudan kırmızı kart dört eksi puan, sarı kartın ardından verilen doğrudan kırmızı kart ise beş eksi puan değerinde.

Kart sayısı da belirleyici olmazsa, FIFA sıralaması dikkate alınacaktır. Hollanda şu anda sekizinci sırada yer alırken, Japonya on sekizinci sırada bulunmaktadır.

FIFA’nın bu Dünya Kupası’nda uyguladığı kriterler:

Puan sayısı

Karşılaşma sonuçları

Üç grup maçı boyunca gol farkı

Tüm grup maçlarında atılan gol sayısı

Fair Play sıralaması

FIFA sıralaması