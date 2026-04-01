Bu kulüpte maaşımda kesintiye razı olurum... Cancelo, Barcelona'dan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi

Barcelona'nın Portekizli oyuncusu João Cancelo, bu sezonun sonunda geleceğinin belirsizliği nedeniyle Katalan kulübünden ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Cancelo, geçen kış transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünden kiralık olarak Barcelona'ya katılmıştı.

Barcelona, sezon sonunda Cancelo'yu Suudi kulübüne herhangi bir ücret ödemeden kadrosunda tutmak istiyor, ancak Al-Hilal, Portekizli yıldızı bırakmak için 15 milyon euro talep ediyor.

Cancelo'nun durumu belirsizliğini korurken, eski Manchester City oyuncusu Portekiz'in 11 kanalına verdiği demeçte, bir gün Benfica'ya dönmeyi çok istediğini söyledi.

"Futbol España" sitesinin aktardığına göre, "Zaten beklediğimden fazlasını kazandım, ancak Benfica'da oynamak basketbol oynamaya benziyor ve bu sevgi uğruna maaşımda kesintiye razı olurum" dedi.

Cancelo, profesyonel kariyerine Benfica'da başladıktan sonra Juventus, Bayern Münih, Manchester City ve Barcelona gibi dünyanın birçok büyük kulübünde forma giydi, ancak Portekiz kulübündeki günleri özlüyor gibi görünüyor.

Barcelona, Cancelo'nun kalması konusunda ciddi niyetli olsa da, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünden transferin bedelsiz olarak gerçekleşmemesi durumunda alternatif planlar yapıyor. Bu bağlamda, Cancelo'nun olası ayrılığını telafi etmek için Bayer Leverkusen'in bek oyuncusu Alejandro Grimaldo ve Juventus'tan Andrea Cambiaso'nun isimleri öne çıkıyor.

