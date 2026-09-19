Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımının Sevilla'yı "Sanchez Pizjuan" Stadı'nda 3-1 mağlup etmesinin ardından güçlü başlangıcından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Takım, Brezilyalı Raphinha'nın 3 gol attığı gecede sezon başından bu yana üst üste sekizinci galibiyetini alarak kusursuz çıkışını sürdürdü.

Flick, Barcelona kaptanının sergilediği performansı övdü ve onu net santrfor pozisyonunda oynatma kararının teknik ekipten geldiğini, oyuncunun yeni rolüne hızla adapte olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Raphinha üst düzeyde ve biz onun kalitesini biliyoruz. Dinamik ve üst sınıf bir oyuncu, ondan memnunuz. Onu 9 numara forvet olarak oynatma kararını teknik ekip aldı ve kendisi bu pozisyonda oynamaktan son derece mutlu."

Flick'in bu övgüsü, Raphinha'nın Barcelona ile sözleşmesini yenilemeye yaklaşmasıyla aynı döneme denk geldi. Alman teknik adam, oyuncunun takımla devam etmesini önemli bir adım olarak değerlendirerek şöyle konuştu: "Bu, kulübün aldığı en iyi karar. Onun taraftarla ve takımla iletişim kurduğunu gördüğünüzde, ideal kaptan olduğunu anlıyorsunuz."

Öte yandan Sevilla karşılaşması, ikinci yarıda kas problemi yaşayarak sahayı terk eden Andreas Christensen'in sakatlanmasıyla Barcelona için kötü bir haber taşıdı.

Flick, Danimarkalı savunmacının birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını, sakatlığın niteliğini ve tam olarak ne kadar süre yokluğunu belirlemek için tıbbi tetkiklerin beklendiğini açıkladı.

Flick, Sevilla karşısında Dominik Livaković'i ilk 11'de sahaya sürmesinin, diğer kalecinin güvenini yitirmesinden değil, bu maça özel teknik bir kararla geldiğini ifade etti.

Şu açıklamayı yaptı: "Teknik ekiple konuştum ve bunu böyle kararlaştırdık. Bu, diğer kaleciye güvenmediğim anlamına gelmiyor, ama bugün Livaković'in oynaması gerektiğini hissettim. Mesele yalnızca bu maçla ilgili, kişisel bir karar değil."

Barcelona teknik direktörü Rodri hakkında da konuşarak, orta saha oyuncusunun takım içinde üstlendiği rolü övdü ve şöyle dedi: "Harika bir oyuncu, her şeyi kontrol ediyor ve bizim için çok önemli. Topa sahip olduğumuzda bize sükûnet veriyor ve Pedri'yle ve savunmacılarla son derece iyi bir iletişim kurduğunu düşünüyorum."