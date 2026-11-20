Fabian Hurzeler, Manchester United'daki boşalan teknik direktörlük göreviyle ilişkilendirildiği yoğun spekülasyonların ardından Brighton & Hove Albion'a bağlılığını yineledi. Takımını Premier League tablosunda ikinci sıraya taşıyan Brighton teknik direktörü, kulüp sahibi Tony Bloom'un kendisine kamuoyu önünde destek vermesinin ardından konuştu.

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Brighton teknik direktörü, United iddialarının ardından geleceğine açıklık getirdi

Brighton teknik direktörü Hurzeler, geleceğine ilişkin söylentilere yanıt vererek Amex Stadyumu'ndaki projesine tamamen odaklandığını vurguladı. Sezona parlak bir başlangıç yapan Alman teknik direktör, Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından Manchester United'ın aday listesinde olduğu yönündeki haberlerle dikkatleri üzerine çekti. Old Trafford yönetimi sonunda Mauricio Pochettino'yu tercih etse de Hurzeler'in Avrupa genelindeki itibarı yükselmeye devam ediyor .

33 yaşındaki teknik direktörün açıklamaları, Brighton başkanı Bloom'un kısa süre önce yaptığı ve onu kulüpte tutmak için "olağanüstü bir çaba" göstereceklerini söylediği açıklamanın ardından geldi. Hurzeler de son basın toplantısında kulüp yönetiminin kendisine gösterdiği desteğe karşılık verdi. "Onun [Bloom'un] desteği, güveni ve bana olan inancı hakkında çok konuştum. Burada çalışmak bir ayrıcalık. Buraya geldiğimden beri başka kulüplerle ilgili çok sayıda söylenti çıktı ama bunlar sadece söylenti ve ben bu kulübe tamamen bağlıyım."

Brighton'dan sakatlıklarla ilgili karışık haberler

Brighton, yaklaşan maç öncesinde A takımın bazı önemli oyuncularının durumu hakkında farklı haberler aldı. Chema Andres'in oynayabilecek durumda olması takımı sevindirdi ; Yankuba Minteh de forma giymeye hazır.

Olumlu gelişmeler hücum hattında da sürüyor. Stefanos Tzimas ve Kaoru Mitoma, maç takvimi yoğunlaşırken tam hazır hâle gelmeye yaklaşıyor. Ancak güney kıyısı ekibi için bütün haberler sevindirici değil: Zadok Yohanna forma giyemeyecek.

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Odak noktası Hull City maçı

Brighton'ın sıradaki görevi, Premier League'e başarılı bir dönüş yapan ve Hurzeler'in saygısını kazanan Hull City ile karşılaşmak için kuzeye gitmek.

Brighton teknik direktörü, lige yeni yükselen rakibinin taktik disiplinine dikkat çekerek en yetenekli rakipleri bile zorlayabildiğini belirtti. Brighton, 10 maç sonunda 22 puanla Premier League tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Arsenal'ın beş puan gerisinde bulunuyor. Hull City ise 11 puanla 13. sırada.

Hull City'nin taktik düzenine saygı

Hull'un oluşturduğu tehdidi değerlendiren Hurzeler, rakibinin takımını zorlayabileceği birkaç alana işaret etti. Brighton teknik direktörü maç öncesi basın toplantısında, "Etkileyici bir iş çıkarıyorlar. Çok düzenli bir takımlar. Arsenal zorlandı, bu yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Geçiş oyununda iyi olduklarını, bireysel kaliteye sahip olduklarını ve duran toplarda etkili olduklarını biliyoruz. Oraya gitmenin kolay olduğunu düşünmüyorum" dedi.