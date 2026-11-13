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Bir Bundesliga efsanesi, Veljko Paunovic'i bir dönem o kadar çok transfer etmek istemişti ki bunun için üstleriyle arasının açılmasını bile göze aldı. Ancak bu transfer hiç karşılığını vermedi.

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e bugün Ocak 2005'i sorsanız muhtemelen hızla uzaklaşmak ister. Hannover 96'nın adını duymak da onda kuşkusuz olumsuz duygular uyandırır.

2004/05 sezonunun kış transfer döneminin sonlarına doğru Paunovic meselesi, o dönem Bundesliga'da mücadele eden Aşağı Saksonya temsilcisi Hannover'de giderek büyüdü. Uzun bir aranın ardından yeniden birinci ligdeki üçüncü yılını geçiren Hannover, dönemin teknik direktörü Ewald Lienen yönetiminde iyi bir sezon geçiriyordu. Ocak 2005'in sonunda, 19 maçın ardından altıncı sıradaydı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerliyordu.

Dolayısıyla kadroya acilen takviye yapma ihtiyacı yoktu. Bugün VfL Bochum'un genel müdürü olan, o dönemse Hannover'de menajerlik yapan Ilja Kaenzig de kış transferlerini anlamsız buluyordu. Ona göre bu transferler ancak çok nadiren takıma katkı sağlıyordu. Bu yüzden ilkesi şuydu: 96 kışın yeni oyuncu almayacaktı. Dönemin denetim kurulu başkanı Martin Kind de aynı görüşteydi ancak Lienen sonunda onu aksi yönde ikna etti.

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Ewald Lienen'in aklına Veljko Paunovic geldi

Hansa Rostock, 1. FC Köln ve FC St. Pauli'deki görevleriyle de tanınan efsanevi teknik direktör, konuya bambaşka bakıyordu. Sezon ortasında mutlaka gol atacağına güvenebileceği yeni bir forvet transfer etmek istiyordu. Gerçi 96'nın hücum hattında Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro ve Jiri Kaufmann vardı. Ancak hiçbiri düzenli olarak gol bulamıyordu. Sezon sonunda Stendel ile oyun kurucu Jiri Stajner, yalnızca altışar golle takımın ligdeki en golcü oyuncuları olacaktı.

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Lienen'in aklına böylece Paunovic geldi. O sırada 27 yaşında olan forveti, 2002/03 sezonunda İspanya ikinci lig ekibi CD Tenerife'de çalıştırmış, golcülüğünü yakından görmüştü. Menajer Kaenzig, "oturmuş takım yapısına" dikkat çekip özellikle de ligdeki umut verici konumlarında bunu kesinlikle tehlikeye atmak istemese de Lienen transferi bir şekilde kabul ettirdi. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala 96, Paunovic'in geleceğini duyurdu.

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"Bu meselenin ne kadar tartışmalı olduğunu biliyorum. Ama karşı tarafı Ewald Lienen'le benim haklı olduğumu görmeye ikna etmek için elimden geleni yapacağım" dedi Atletico Madrid'den gelen Sırp oyuncu. O dönem zor bir süreçten geçen ve bugün olduğu gibi İspanya LaLiga'sının sürekli zirve takımlarından biri olmaktan uzak olan Colchoneros'ta Paunovic'in ilk 11'de düzenli bir yeri yoktu. Sezonun ilk yarısında çıktığı on maçta da gol atamamıştı. Dolayısıyla Kaenzig'in şüpheleri, kış transferlerine genel olarak karşı olmasının ötesinde de anlaşılabilirdi.

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Paunovic, 96'nın en çok kazanan oyuncusu olacaktı

"Kulüp finansal bir risk almıyor. Yaza kadar bunu kanıtlayacağım" dedi Paunovic geldiğinde. Kastettiği şuydu: 96'daki ilk yarım yılında, yani 2005 yazına kadar, iddiaya göre aylık 15 bin avro gibi nispeten düşük bir ücret alacaktı. Ayrıca Atletico ile sözleşmesi, kulübün o dönemki ekonomik sorunları nedeniyle feshedilmişti; dolayısıyla 96 bonservis bedeli ödemek zorunda değildi. Ancak Paunovic, 2006 yazına kadar geçerli, bir yıl daha uzatma opsiyonu içeren bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştı. Daha da önemlisi, 2005/06 sezonunun başından itibaren Hannover'in en çok kazanan oyuncusu olacak ve yılda yaklaşık bir milyon avro alacaktı.

Beklentiler yüksekti. O dönem Schalke 04'te stoper oynayan vatandaşı Mladen Krstajic, "Harika bir oyuncu. Topla çok iyi, hava toplarında gerçekten güçlü, yeterince de hızlı" diyerek onu övdü. O sırada Bundesliga zirvesinde Bayern Münih'le sıkı bir mücadele veren ve sezonu ikinci bitirecek olan S04 de görünüşe göre Paunovic'i transfer etmek istemişti. En azından Krstajic böyle söylüyordu: "Yazık oldu, bizim için de iyi bir takviye olurdu."

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Paunovic, Schalke'de belki de beklentileri karşılar mıydı? Hannover'de ise söz konusu tartışmaların gölgesinde bir türlü tutunamadı. Şubat 2005'in başında Borussia Dortmund'a karşı evlerinde aldıkları 3-1'lik yenilgideki vasat Bundesliga çıkışının ardından Paunovic, "Henüz dört gündür birlikteyiz, her şeyin hemen oturmasını bekleyemeyiz" dedi. Lienen, transferini istediği oyuncuyu doğrudan ilk 11'e, tek forvet olarak koymuştu ancak yeni transfer ikna edemedi.

"Diğer oyuncuların benim ne yaptığımı, benim de onların ne yaptığını anlamam için daha fazla zamana ihtiyacım var" diyerek sabır isteyen Paunovic, Freiburg deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikte ve Werder Bremen'e karşı evlerinde aldıkları 4-1'lik yenilgide de ilk 11'de başladı fakat iki maçta da hayal kırıklığı yarattı. 2005 baharı yaklaşırken Paunovic'in 96'nın oyununa hâlâ bir etkisi olmamıştı.

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Hannover'de Paunovic'e yönelik hoşnutsuzluk giderek arttı

Lienen, oyuncusunu o dönemde dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan ve 2004'te Ballon d'Or'u kazanan Andriy Shevchenko'yla kıyaslayarak savundu: "Onun ikinci bir Andriy Shevchenko olmadığı başından beri belliydi. Ona zaman vermeliyiz, o zaman bize büyük katkı sağlayacak."

Paunovic, Mart 2005 ortasında Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan iç saha maçında 2-1'lik galibiyet golünün asistini yaparak Hannover'e ilk kez katkı sağladı. Ancak 96 formasıyla çıktığı yalnızca yedi maçın sonuncusu da bu olacaktı. Kısa süre sonra kicker'e verdiği ve kulüp yönetimi hakkında konuştuğu röportaj, Almanya'daki kısa macerasını bitirdi.

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"Beni tanımadıklarını biliyordum. Bana karşı olduklarını ve beni teknik direktörle yaşadıkları çatışmada kullanacaklarını bilmiyordum" diyerek Kaenzig ve Kind'i açıkça eleştirdi Paunovic. "Bir kulübün işleyebilmesi için insanlar birbirlerine karşı çalışmamalı. Bunu anlamayan kişi kulübe zarar verir."

Lienen'i ise eleştirilerinin dışında tuttu ve şunları söyledi: "Benim etrafımdaki çatışma herkese zarar veriyor. Takıma da. Yoksa daha iyi oynayabilirdik, belki ben de öyle. Ama bu çatışmaya ben neden olmadım." Takım içinde daha önce de kısa sürede ayrılmayı düşündüğü söyleniyordu. Üstelik vatandaşı ve orta sahanın oyun kurucusu Nebojsa Krupnikovic'in 2005 yazında ayrılacağı da belli olmuştu. Bu da Hannover'de daha fazla kalmak istememesi için bir başka nedendi.

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Veljko Paunovic'in Hannover 96 dönemi: Yalnızca yedi maç, geride kalan büyük bir huzursuzluk

Böylece Paunovic'in 96'daki dönemi, Lienen'in onu kulüp yöneticilerinin itirazlarına rağmen transfer etmesinden yalnızca yaklaşık iki ay sonra sona erdi. Hannover açısından tek olumlu nokta şuydu: Sözleşme imzalanırken 2005 yazı için bir fesih anlaşması da yapılmıştı. Böylece kulüp, başarısız transfer nedeniyle en azından başka maliyetlere katlanmak zorunda kalmadı. Hatırlatalım: Bugün Sırbistan'ı çalıştıran Paunovic, 96'da kalsaydı takımın en çok kazanan oyuncusu olacaktı.

Paunovic bunun yerine 2005 yazında İspanya'nın başkentine döndü ve Madrid'in banliyö kulübü FC Getafe'ye imza attı. Ardından altyapısından yetiştiği Partizan Belgrad'a kısa süreliğine döndü. 2008 sonunda, henüz 31 yaşındayken futbolu bıraktı. Ancak 2011'de MLS ekibi Philadelphia Union'da yarım yıllık bir dönem daha geçirdi ve kariyerini 2012 başında kesin olarak noktaladı.

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Ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Paunovic, önce Sırbistan U18 Milli Takımı'nın başına geçti, 2014'te ise U20 takımını devraldı. 2015 yazında, aralarında daha sonra yıldızlaşacak Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic ve Milos Veljkovic'in de bulunduğu takımını U20 Dünya Kupası'nda sansasyonel bir şekilde şampiyonluğa taşıdı. Sırplar finalde Brezilya'yı uzatmaların ardından 2-1 yendi.

Schweinsteiger, Paunovic'i Guardiola'ya benzetti

Birkaç ay sonra MLS kulübü Chicago Fire'ın başına geçti ve orada bir dönem Bastian Schweinsteiger'i de çalıştırdı. Paunovic, 2014 dünya şampiyonunu kadrosuna katmak için çok uğraşmış, 2016'da Manchester United'da oynadığı dönemde onu Manchester'da ziyaret etmişti. Bayern efsanesi, New York Times'a Sırp teknik direktörden övgüyle söz ederken onu, bir zamanlar FCB'de yönetiminde oynadığı tüm zamanların en büyük teknik direktörlerinden biriyle kıyasladı: "Gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir görüşme yaptık. Pek çok açıdan bana Pep Guardiola'yı hatırlatıyor. Takımını oynatmak istediği biçim ve oyun fikirleri bakımından" dedi Schweinsteiger, Paunovic hakkında.

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Paunovic, 2019 sonuna kadar Chicago'da kaldı. Ardından İngiltere'de FC Reading'i, Meksika'da Deportivo Guadalajara ile Tigres UANL'yi, İspanya'da ise Real Oviedo'yu çalıştırdı. Ekim 2025 sonunda, 2026 Dünya Kupası elemelerinde başarısızlığın neredeyse kaçınılmaz hâle geldiği bir dönemde Sırbistan Milli Takımı'nı eski oyun kurucu efsanesi Dragan Stojkovic'ten devraldı.

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Paunovic'in ilk maçında İngiltere deplasmanında alınan beklenen 2-0'lık yenilgi, Dünya Kupası hayalinin sonu oldu. Play-off hakkı veren ikinci sıradaki Arnavutluk artık kesin olarak ulaşılamayacak mesafedeydi. Yeni teknik direktörün bundan sonraki görevi, büyük turnuvalara yeniden katılabilecek genç ve güçlü bir takım kurmaktı.

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Ancak sonuçlar şimdiye kadar Paunovic'in lehine konuşmuyor. On maçta yalnızca Letonya ve Suudi Arabistan karşısında alınan iki dar kapsamlı 2-1'lik galibiyet vardı. Kalan sekiz maçın tamamı kaybedildi; şu ana kadarki dört Uluslar Ligi maçının hepsinde de yenilgi geldi.

Paunovic, ekim başında Münih'te Almanya Milli Takımı'na karşı alınan 2-0'lık yenilginin ardından, özellikle Almanya ve Hollanda gibi rakiplere karşı bunun beklenebileceğini vurguladı. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla ilgili eleştirel bir muhabir sorusuna öfkeyle, "Biz Sırbistan'ız, küçük bir ülkeyiz ve bir sistem oturtmak zaman alır" yanıtını verdi. Takımı zor bir durumda devraldığını vurgulayarak, "Bize yakın olan herkes, kötü havayı tersine çevirmek için çalıştığımızı biliyor" dedi. "Lider oyuncularımızı geri getirdik, yetenekli oyuncular ekledik ve yeni bir sistem kuruyoruz. Ama bu zaman alır."

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Paunovic, Sırp futbolunu yeniden rayına oturtabilir mi?

Sırplar Almanya'da pek varlık gösteremese de Hollanda'ya karşı hem ilk hem de rövanş maçında aldıkları çok az farkla sonuçlanan 2-1'lik yenilgilerde ve güçlü Yunanistan'a karşı da gerçekten umut verici işaretler sergilediler. Paunovic, projesi için artık 37 yaşında olan eski Ajax yıldızı Dusan Tadic'i (şimdi NEC Nijmegen) iki yılı aşkın bir aranın ardından milli takıma geri çağırdı. Bir zamanlar U20 Dünya Kupası'nı kazanan takımının kahramanlarından Milinkovic-Savic de Paunovic yönetiminde yeniden Sırbistan için oynuyor. Teknik direktör ayrıca Zivkovic, Maksimovic ve Aleksandar Mitrovic gibi deneyimli isimlere güveniyor.

AC Milan stoperi Strahinja Pavlovic ve Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic gibi 20'li yaşlarının ortasındaki büyük isimlerin Sırp futbolunun geleceğinde önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Paunovic bunun yanında Aleksander Stankovic (21, Inter Milan), Vasilije Kostov (18, Kızılyıldız Belgrad) ve Mihajlo Cvetkovic (19, RSC Anderlecht) gibi üst düzey yetenekleri de adım adım geliştirmek istiyor.

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Cuma günü Almanya Milli Takımı'na karşı güçlü bir performans sergilemek, Paunovic'in Sırbistan'daki konumuna her hâlükârda iyi gelir. Bunu başarırsa Almanya'yla ilişkilendirebileceği olumlu bir anısı da olur. En azından Hannover'in adı anılmadığı sürece.