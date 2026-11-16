Başbakan Andy Burnham, alt liglerdeki futbol kulüplerini koruduğunu savunarak cumartesi günleri saat 15.00’teki yayın yasağının kaldırılmasına karşı uyardı. 1960’larda yürürlüğe giren yasak, cumartesi günleri 14.45 ile 17.15 saatleri arasında maçların televizyondan canlı yayınlanmasını engelliyor. Ancak yasak, 2029-30 yayın hakları döneminden itibaren kaldırılabilir.

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Yetkililer uzun süredir yürürlükte olan yayın kuralını gözden geçiriyor

Burnham, kısıtlamanın kaldırılmadan önce dikkatle değerlendirilmesini istiyor. UEFA’nın 48. maddesi kapsamındaki kısıtlama, en üst iki ligdeki takımların en az yarısı aynı anda maç oynadığında uygulanıyor. Kural, maçlara seyirci katılımını korumak amacıyla şu anda İngiltere Futbol Federasyonu ve İskoçya Futbol Federasyonu tarafından uygulanıyor. Ancak yayıncı kuruluşlar, gelirlerini korumak için daha fazla maçın canlı yayımlanmasını istiyor. Mevcut Premier League anlaşmasında televizyonda yayımlanan maç sayısı 200’den 270’e çıkıyor.

Liderin önceliği kulüplerin mali durumu

Bu ticari eğilimle birlikte, SPFL’nin bir sonraki yayın hakları ihalesinin tüm maçların canlı yayımlanmasının önünü açacağı bildiriliyor. Alt lig takımlarının, en üst lig maçlarının aralıksız yayımlanmasına karşı neden korunması gerektiğini açıklayan Burnham şunları söyledi: “Bu konuda [yayın yasağı konusunda] biraz ihtiyatlı olunması çağrısında bulunurum çünkü bu yasak, alt lig kulüplerinin gelirlerini koruyor.

“Her an neredeyse aralıksız Premier League maçı yayımlanırsa insanların Football League veya lig dışı maçları izlemeye gitme isteği azalabilir. Bu yüzden konunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada meseleye yalnızca tüketici açısından bakmayacağım. Bu özel konuda futbolun sağlığını esas alacağım.

“‘Daha da fazla canlı maç yayımlayalım’ demeyi kabul etmeden önce futbol piramidini korumak isterim. Bence mesele, bilet alıp maça gelen taraftarın deneyimini ve futbol piramidini korumak. Benim için öncelikle bunlar önemli.”

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Lig yöneticisi ileride yeniden değerlendirme bekliyor

Yayıncı kuruluşların, canlı yayın için maç programında yapılan değişikliklerin etkisini de daha fazla dikkate alması gerekip gerekmediği sorulduğunda Burnham, deplasman taraftarlarının yaşadığı zorlukları eleştirdi: “Görebildiğim kadarıyla deplasmana giden taraftarlar hiç dikkate alınmıyor. Pazartesi akşamı oynanan maçlarda kuzeydoğudan kuzeybatıya gitmek zorunda kalan insanlar var. Bunun yapılma şekli adil değil. Cumartesi günleri çok erken başlayan maçlarda da insanların oraya ulaşması çok zor. Dolayısıyla bu konuda [daha dikkatli olunması gerektiğine] katılıyorum.”

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Bu arada Premier League CEO’su Richard Masters, ağustos ayında talkSPORT’a yaptığı açıklamada İngiliz futbolunun yayın yasağını sürdürme eğiliminde olduğunu belirterek şunları söyledi: “48. maddeyle ilgili kararda yalnızca biz yokuz. Biz, EFL ve FA varız. Bir noktada, işlerin değişip değişmeyeceğine ilişkin bu kararı vermemiz gerekecek.

“Bu, şimdi verilecek bir karar değil. EFL ve Premier League’in bir sonraki yurt içi yayın hakları süreçlerinden önce vermemiz gereken bir karar. Sanırım yaklaşık 18 ay sonra 48. maddenin yürürlükte kalıp kalmaması konusunu yeniden ele alacağız.”

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Yayın hakları görüşmeleri önümüzdeki yılları şekillendirecek

Premier League, EFL ve SPFL bu konuyu hemen karara bağlamayacak. Taraftarlar ve kulüpler, 2029-30 dönemi öncesinde sonucu bekleyecek. Masters’ın yaklaşık 18 ay sonra resmî bir değerlendirme yapılacağını belirtmesiyle birlikte, yayıncı kuruluşların baskısı taraftar gruplarının ve alt lig paydaşlarının talepleriyle karşı karşıya gelecek. Yönetim organlarının televizyon gelirleri ile maçlara seyirci katılımı arasında nasıl bir denge kuracağı, ülke futbolunun gelecek dönemini belirleyecek.