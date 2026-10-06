İngiliz medya mensubu Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus arasında patlak veren krize ilişkin yeni detayları ortaya koydu ve anlaşmazlığın milli takım kaptanının ilk 11'de yer alma isteğiyle ilgili olmadığını, bilakis kendisinin "verilen sözlerin tutulması" ve iki taraf arasındaki anlaşmaya saygı gösterilmesi olarak nitelendirdiği konuyla ilgili olduğunu vurguladı.

Morgan, Jesus'un Ronaldo ile ilk iki maçta oynaması konusunda anlaştığını, ilk maçı tam olarak oynamasının da garanti edildiğini, bunun da oyuncunun milli takım kariyerine devam etmesini sağladığını, ancak Morgan'ın anlatımına göre önceden yapılan anlaşmaya rağmen teknik direktörün Galler karşısında 67. dakikada kendisini oyundan aldığını açıkladı.

Jesus'un maçtan sonra Ronaldo'dan ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanından özür dilediğini ve yaşananları açıklama sözü verdiğini, ancak oyuncunun sonraki maçlardaki oynama planına ilişkin anlatım değişince işlerin daha da karmaşık hale geldiğini ekledi.

Morgan'a göre Jesus daha sonra Ronaldo'dan Norveç karşısında 30 dakika oynamasını istedi, oyuncu da kabul etti ve yaklaşık 25 dakika boyunca ısınma yaptı, ancak sonunda sahaya çıkmadı. Ronaldo bunu "saygısızlık" ve sözün tutulmaması olarak değerlendirdi.

Morgan, Ronaldo'nun "tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayı ya da her maçta 90 dakika oynamayı talep etmediğini" söyledi ve Portekizli yıldız için meselenin önceden üzerinde anlaşılan hususa bağlı kalınmasıyla ilgili olduğunu ekledi.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 DIR

Morgan ayrıca Ronaldo'nun, anlaşmaya saygı gösterilmediğini hissetmesinin ardından onlardan gitmelerini isteyip ortamdan ayrıldığını, buna karşılık Jesus'un basın toplantılarında, Morgan'ın anlatımına göre kulis arkasında üzerinde anlaşılanlarla çelişen açıklamalarla boy göstermeye devam ettiğini belirtti.

İngiliz medya mensubu, Jesus'un durumu ele alış biçimine yönelik eleştirilerini sürdürerek teknik direktörün Ronaldo pahasına otoritesini göstermeye çalıştığını değerlendirdi ve Ronaldo'nun milli takımdaki kariyerinin ve başarılarının kendisine takım içinde özel bir konum kazandırdığını düşündüğüne dikkat çekti.

Morgan, geçen yılki UEFA Uluslar Ligi finalini örnek göstererek "Finalde kim gol attı? Ronaldo" diye sordu ve kendi bakış açısına göre oyuncunun önemini küçümsemeyi veya milli takımın onsuz daha iyi olduğunu söylemeyi reddetti.

Morgan sözlerini, Lionel Messi'nin Arjantin ile beklenen vedasına değinerek tamamladı ve Ronaldo'nun da Portekiz ile geçirdiği kariyere yakışır bir vedayı hak ettiğini, Jesus ile yaşanan anlaşmazlığın milli takım kaptanının uluslararası kariyerinin sonunda görebileceği onurlandırmanın önemini gölgelememesi gerektiğini vurguladı.