Santos, Brezilya Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vasco da Gama'yı 3-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Takım, maçın son 20 dakikasında skoru tersine çevirerek düşme hattından çıktı ve kaptanı Neymar'a olağanüstü bir gece yaşattı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Neymar maçın tamamını oynadı ve son dönemdeki fiziksel sorunlarına rağmen güçlü bir performans sergiledi. Santos'un üç golünden ikisinde payı olan Neymar, takımını tehlikeli bölgeden kaçma mücadelesinde son derece önemli bir galibiyete taşıdı.

Santos, skoru açmak için 68. dakikaya kadar bekledi ve golü Gabriel Barbosa "Gabigol" kaydetti. Ardından Willian Arão 77. dakikada ikinci golü ekledi, 4 dakika sonra ise Luan Peres, Neymar'ın Vasco kalecisi Léo Jardim'in müdahale edemediği sert şutundan seken topu değerlendirerek üçüncü golü attı.

Neymar, ikinci golde de etkiliydi. Gönderdiği ortada Jardim topu uzaklaştırmakta hata yaptı ve top, ağları havalandıran Willian Arão'ya ulaştı. Ardından Brezilyalı yıldız 81. dakikada sert bir serbest vuruş kullandı; kalecinin kötü müdahale ettiği topu Luan Peres kaleye gönderdi.

Öte yandan Vasco da Gama, São Januário Stadı'nda felaket bir akşam geçirdi. Son dakikalarda tamamen çöken takım, maçın bitiminin ardından taraftarlarının kaleci Léo Jardim'e yönelik ıslıklarıyla karşılaştı.

Santos, 23 maçta puanını 25'e çıkararak diğer hafta maçlarının sonuçları beklenirken geçici olarak düşme hattından çıktı. Takım, Brezilya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi ve Copa Sudamericana'nın son 16 turu ilk maçında Ekvador ekibi Macará'yı mağlup etmesinin ardından sportif açıdan olumlu bir dönemi sürdürüyor.

Neymar'ın gecesi olağanüstü bir olaydan da yoksun kalmadı. Brezilyalı yıldız, Brezilya Ligi'nde zaman kaybını önlemeye yönelik yeni kurallardan birinin uygulanmasının ilk dikkat çekici kurbanı oldu. Söz konusu kural, bu haftaki maçlarda ilk kez yürürlüğe girdi.

Santos kalecisi Gabriel Brazão saha içinde tedavi gördü ve hakem bu olayı zaman kaybettirme yöntemleri kapsamında değerlendirerek, takım kaptanı sıfatıyla Neymar'ı bir dakika süreyle sahadan çıkma cezasıyla cezalandırmaya karar verdi; bu sürenin ardından maça dönmesine izin verdi.

Yeni kural, kalecinin sakatlanması nedeniyle oyunun durması halinde teknik direktörün sahadan çıkacak bir oyuncu belirlemesi gerektiğini öngörüyor. Bu oyuncunun, oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika saha dışında kalması gerekiyor.

Teknik direktör, sağlık ekibinin sahaya girmesine izin verilmesinden itibaren 10 saniye içinde bir oyuncu belirlemezse, takım kaptanı otomatik olarak sahayı terk ediyor.

Kural, belirli istisnalar içeriyor. Bunların arasında kalecinin, serbest vuruş ve anında müdahale gerektiren bir faul sonucu sakatlanması, kaleci ile saha oyuncularından birinin ikisinin de tedavisini gerektiren bir çarpışma yaşaması ve kalecinin kanaması durumları yer alıyor.