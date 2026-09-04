Paris Saint-Germain ilk iki haftada mağlubiyetten kurtulup önce Rennes karşısında 2-2 beraberliği koparttıktan, ardından aynı senaryoyu Lille karşısında aynı skorla tekrarladıktan sonra, Fransa Ligi şampiyonu bu kez kendini kurtaramadı ve Ligue 1'in üçüncü haftasında "Parc des Princes" sahasında Monaco karşısında (2-1) mağlubiyet tuzağına düştü.

Paris, Lille karşısında iki gol geride kaldıktan sonra Vitinha ve Marquinhos'un uzatma dakikalarında kaydettiği iki golle beraberliği yakalamak için geç bir dönüşe ihtiyaç duymuştu, ancak Monaco Parisli ekibi kurtuluş senaryosunu tekrarlamaktan mahrum bıraktı ve bitiş düdüğüne kadar öndeki konumunu korudu.

Paris Saint-Germain önce kaptanı Marquinhos aracılığıyla öne geçti, ardından Monaco ikinci yarıda iki gol kaydederek karşılaşmayı tersine çevirdi ve şampiyonun sahasından değerli bir galibiyetle ayrılarak bu sezon ligde ilk galibiyetini hâlâ arayan Parisli ekibin krizini derinleştirdi.

Böylece Paris'in kurtuluş tadındaki iki beraberlikle başlayan sendeleyen çıkışı, bu kez geç dönüşün yardıma yetişmemesiyle tam bir mağlubiyete dönüştü ve Luis Enrique, Fransa Ligi şampiyonluğunu savunma kampanyasında erken bir darbe aldı.