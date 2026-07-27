Bu kez en sevdiği teknik direktör yardım edemiyor! Bayern Münih’ten ayrılan isim hâlâ arayışta

Yeni bir kulüp arayışında olan Raphael Guerreiro, bu kez istisnai olarak en sevdiği teknik direktörüne güvenemiyor: Thomas Tuchel sonuçta İngiltere Milli Takımı’nı çalıştırıyor. Aslında Tuchel’in orada savunmanın kanatları için bir takviyeye ihtiyacı bile olurdu, ancak Guerreiro Portekizli.

Guerreiro’nun son iki transferinde Tuchel belirleyici rol oynamıştı. Çok yönlü oyuncu 2016’da 12 milyon euro karşılığında FC Lorient’ten Tuchel’in Borussia Dortmund’una transfer oldu, 2023’te ise onu bonservissiz olarak Bayern Münih’e takip etti. Tuchel bir ara Guerreiro’yu Paris Saint-Germain’e de götürmek istemişti, ancak bu transfer gerçekleşmedi. Peki şimdi ne olacak?

Bayern Münih, daha mart ayında 32 yaşındaki oyuncunun haziran sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını açıklamıştı. “Rapha’ya birlikte geçirdiğimiz dönem için içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz” demişti o dönemde sportif yönetici Max Eberl. “Sahada Rapha’ya her zaman güvenilebilirdi, ayrıca onun gibi karakterler her soyunma odasına değer katar.”

Raphael Guerreiro’nun yolu AC Milan’a mı çıkıyor?

Ardından erken emeklilik yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Haziranda Guerreiro, Bayer Leverkusen’de Alejandro Grimaldo’nun olası halefi olarak anıldı. Daha sonra Benfica’nın ilgilendiği öne sürüldü. Ancak bu iddialar da somutlaşmadı, edinilen bilgilere göre teknik direktör Marco Silva’nın Guerreiro için bir planı yok.

En yeni iz İtalya’ya çıkıyor: Geçen hafta Tuttosport ve Gazzetta dello Sport , AC Milan’a olası bir transfer haberini paylaştı. Buna göre Guerreiro, Pervis Estupinan’ın beklendiği gibi Aston Villa’ya transfer etmesi halinde onun yerine düşünülen adaylardan biri.

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Leon Goretzka da yeni bir kulüp arıyor

Esasen Guerreiro, neredeyse her kadro için bir kazanç olabilir. Orta sahada ve savunmanın kanatlarında görev yapabilen esnek bir oyuncu. Bayern Münih’te geçirdiği üç yılda her ne kadar nadiren ilk 11’in parçası olsa da bundan kamuoyu önünde hiç şikâyet etmedi ve görev aldığı maçlarda çoğunlukla güvenilir bir performans sergiledi. Guerreiro geçen sezonda 29 maçta altı gol ve üç asist üretti. Ancak kas sakatlıklarına yatkınlığı sorun yaratıyor.

Bu arada Guerreiro, Bayern’den bonservissiz ayrılıp hâlâ yeni kulüp bulamayan tek isim değil. Leon Goretzka da arayışını sürdürüyor, o da İtalya’daki çeşitli kulüplerle anılıyor.