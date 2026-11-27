UEFA, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Genel Sekreteri Gijs de Jong'un üst düzey bir FIFA yetkilisinin Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesini desteklemeleri için kendisine defalarca baskı yaptığını söylemesinin ardından bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. FIFA iddiaları kesin bir dille reddederken UEFA, başka ulusal federasyonların da benzer baskılara ilişkin endişelerini dile getirdiğini belirtti.

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Hollanda Futbol Federasyonu yöneticisi FIFA'dan gelen aramaları anlattı

De Jong, NOS'un Gianni's Imperium adlı podcast'inde, FIFA'nın üye federasyonlardan sorumlu yöneticisi Elkhan Mammadov'un Dünya Kupası'ndan hemen önce kendisini bir günde üç kez aradığını söyledi. Bu açıklamayı The Times aktardı.

De Jong, "211 [destek açıklamasından] oluşan listesini tamamlayabilmesi için bizim de bir destek açıklaması yapmamızı istiyorlardı" dedi. "Sizin de söylediğiniz gibi, bence bu kesinlikle sınırı aşıyor. Bu, bir çalışanın siyasi sürece müdahalesi anlamına geliyor. Başka adayların olup olmayacağı bile henüz belli değilken FIFA çalışanları böyle şeyler yapmamalı."

UEFA'dan bağımsız soruşturma çağrısı

UEFA, başka ulusal federasyonların da benzer endişeler bildirdiğini doğruladı ve yaptığı açıklamada, "Yetkili organları bu iddialara ilişkin kapsamlı, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz" dedi.

FIFA herhangi bir usulsüzlük yapıldığını reddetti. Bir FIFA sözcüsü, "FIFA'nın üye federasyonlar birimi, KNVB de dahil olmak üzere tüm federasyonlarla düzenli iletişim hâlindedir; sorularını yanıtlar ve taleplerini görüşür. FIFA, yetkililerinin herhangi bir üye federasyona herhangi bir karar alması için baskı yapacağı yönündeki her türlü iddiayı kesin bir dille reddeder" dedi.

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Şantaj iddiaları yeniden gündemde

Bu iddialar, Ürdün Prensi Ali bin al-Hussein'in ağustos ayında üye federasyonlara Infantino'nun yeniden seçilmesini desteklemeleri için uygulanan baskının "şantaj anlamına geldiğini" söylemesinin ardından geldi. Ürdün Futbol Federasyonu'na da imzalaması için önceden hazırlanmış bir destek mektubu sunulduğu bildirildi.

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Temmuz ayına kadar 200'den fazla üye federasyon Infantino'nun dördüncü dönemini desteklemişti. NOS'un çarşamba günü ortaya çıkardığı üzere KNVB de FIFA başkanını uzun süredir eleştirmesine rağmen Dünya Kupası sırasında ona bir destek mektubu vermişti.

Infantino ciddi bir rekabetle karşı karşıya

Infantino, Mart 2027'de Fas'ta yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde başkanlık koltuğu için ciddi bir rekabetle karşı karşıya.

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FIFA'ya üç adaylık başvurusu yapıldı: Infantino, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima.