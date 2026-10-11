Skyblues taraftarlarının söz konusu hareketinin kökeni, kulübün karanlık bir dönemine dayanıyor. The Mirror gazetesine göre Frank Newton adlı biri, ManCity'nin İngiltere'nin en üst liginden ikinci lige yeni düştüğü 1987/88 sezonunda, Maine Road'daki eski statta Plymouth Argyle'a karşı oynanan bir iç saha maçında tribünde ilk kez bir muz maketi çıkardı.

Bu, ManCity formasıyla 81 maçta 31 gol atan ve bir taraftarın bir zamanlar "Imre Banana" adını taktığı dönemin kulüp ikonu Imre Varadi'ye yönelik bir tür saygı gösterisiydi. Sportif çöküş karşısında ManCity taraftarları, sahadaki kasvetli oyundan uzaklaşmak için kara mizaha sarılmıştı. Forvet oyuncusu için yapılan tezahüratlar da buna eklenince gerçek bir akım doğdu. O dönemin Boxing Day'inde 10.000 taraftarın, yanlarına türlü türlü muz alarak Stoke City deplasmanına gittiği söyleniyor.

Öte yandan İngiliz futbolu o dönemde Manchester dışında da dipteydi. Bakımsız statlara çok sayıda şiddet yanlısı taraftar eşlik ediyordu. Holiganlık öylesine yaygındı ki kulüplerin Avrupa kupalarına katılması bir süreliğine yasaklanmıştı. Yasağın nedeni, Liverpool ile Torino temsilcisi Juventus arasındaki Avrupa kupası finalinde taraftar şiddeti sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği 1985 yılındaki Heysel faciasıydı. Bir başka rivayete göre muzun Manchester City maçında ilk kez ortaya çıkmasının nedeni de ortamı neşelendirmekti.

Liverpool'da muzlar: Manchester City neden yeniden kara mizaha sarılıyor?

Bu meyve, 80'li yıllardan beri Citizens'la ilgili özel günlerde sık sık ortaya çıkarılıyor. Liverpool'daki net 3-0'lık galibiyette de öyle oldu. Uzun millî maç arası nedeniyle bu karşılaşma, taraftarlara mali skandaldaki karara tepki verme fırsatını ilk kez sundu. Birkaç gün önce ManCity, ligin mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunmuştu. Kulübü çok ağır cezalar tehdit ediyordu; bunlar çok sayıda unvanını kaybetmesinden zorunlu olarak küme düşürülmesine kadar uzanabilirdi. Birkaç dev muzla biraz olsun dikkatleri başka yöne çekmek için yeterli neden vardı.

Üstelik Manchester'ın yıldızlarla dolu kadrosu sahaya çıktığında Reds taraftarları Erling Haaland ve arkadaşlarını kulakları sağır eden ıslıklarla karşılamıştı. Kulübün çok sayıdaki ihlaline değinen pankartlar da vardı. Stat dışında da gergin bir karşılaşma yaşanmıştı. İki taraftar grubu birbirine çirkin hareketler yapıp hakaretler savurmuştu. Liverpool taraftarları, takım otobüsü geldiğinde ayrıca şöyle bağırmıştı: "Siz sahtekâr p*çler, ne olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz."

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ManCity, bağımsız komisyonun kararına çoktan itiraz etti. Bu koşullarda üst düzey kulübe verilecek cezanın kısa sürede belirlenmesini pek kimse beklemiyor.

Ağır suçlamalara rağmen ManCity taraftarları kulüplerinin arkasında durmaya devam ediyor. Kulübün koyu taraftarı ve Oasis'in gitaristi Noel Gallagher, The Athletic'e yaptığı açıklamada, ikinci lige düşme ihtimalinin kendisini pek rahatsız etmeyeceğini söyledi: "Buyursunlar. Bu kulüple sizin hayal edebileceğinizden daha büyük düşüşler yaşadım. (...) Bu kulüp Uganda'da seyircisiz bin maç oynamak zorunda kalsa da ben orada olacağım."