Bastian Schweinsteiger Cup adlı yardım amaçlı golf turnuvası kapsamında konuşan eski Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı kalecisi, BR24'e verdiği demeçte göreve yeni başlayan milli takım teknik direktörü yönetiminde hızlı bir dönüşüm yaşanacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Kahn, "Ben şahsen bunun birçok kişinin düşündüğü kadar kolay olduğuna inanmıyorum. Sorunların aslında daha derinde yattığını düşünüyorum" dedi. Bunun yerine Klopp'un önce temel bazı sorularla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Eski kaleci ve Bayern Münih'in eski başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki yıllarda nasıl oyuncular geliştirmek istiyorsunuz? Nasıl oyunculara sahip olmak istiyorsunuz? Nasıl futbol oynamak istiyorsunuz?"

Bununla birlikte Kahn, Klopp'un "çok tecrübeli bir adam olduğunu ve kesinlikle önemli etkiler yaratabileceğini" söyledi. Eski takım arkadaşı Schweinsteiger de DFB'nin 59 yaşındaki isimle doğru tercihi yaptığını düşünüyor. "Bu onun için bir görev olacak ama o mükemmel bir teknik direktör. Bence Jürgen Klopp mevcut durum için doğru teknik direktör."

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Jürgen Klopp, DFB'de Julian Nagelsmann'ın yerini alıyor

Klopp, dün cuma günü DFB tarafından resmen yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtıldı. Paraguay'a karşı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda alınan utanç verici elenmenin ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann'ın yerine geldi.

Klopp, takımı ilk kez 24 Eylül'de Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi açılışında yönetecek. 4 Ekim'e kadar üç maç daha oynanacak.