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Bir yanda geleceğe ve önümüzdeki ocak ayı transfer dönemine bakan, Luciano Spalletti için gerçek bir santrfor alma hedefini açıkça ortaya koyan bir Juventus var. Diğer yanda ise bugüne odaklanan bir Juventus: Rakamlar, kadrodaki iki santrfordan biri olan Nick Woltemade'nin takımın performansı için artık vazgeçilmez hale geldiğini gösteriyor.

Yaz transfer döneminin son gününde kiralık olarak gelen Alman forvet sahaya çıktığında Juventus'un performansı yükseliyor ve takım hücumda da daha tehlikeli hale geliyor. Tuttosport'a göre Newcastle, sezon sonunda Woltemade'nin indirimli bir bedelle kalıcı transferine kapıyı açtı.

RAKAMLAR: Peki Woltemade gerçekten bu takıma fark yaratan katkıyı sağlıyor mu? 2002 doğumlu forvet ilk 11'de başladığında Juventus şimdiye kadar ya kazandı ya da en azından berabere kaldı. Bu yedi maçın beşini kazandı, Fiorentina ve Rennes karşısında ise berabere kaldı. Woltemade'nin ilk 11'de başlamadığı maçlarda galibiyet sayısı yalnızca ikiye düştü. Bu galibiyetlerin sonuncusunda da ikinci yarıda oyuna girmesi belirleyici oldu.

Ayrıca Tuttosport'un aktardığı verilere göre Juventus, Woltemade sahadayken 38 dakikada bir gol atıyor; o olmadan bu süre 111 dakikaya çıkıyor. Onunla maç başına 1,5 net gol fırsatı yaratan takımın bu ortalaması, o olmadan 0,4'e düşüyor. Kaleyi bulan şut ortalaması da en az 17,5'ten 13'e, beklenen gol ortalaması ise 1,8'den 1,1'e geriliyor.

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TAKIM ARKADAŞLARINA YARDIMI: Woltemade, fiziksel yapısı buna uygun olsa da Spalletti'nin istediği fizik gücüne dayalı santrfor olmayabilir. Ancak takımın geri kalanının üzerindeki baskıyı azaltıp arkadaşlarının daha tehlikeli olmasına yardımcı olduğu kesin. Alman oyuncu, rakibin stoperlerinden en az birini sürekli meşgul ederek Kolo Muani'nin veya kanat oyuncularının koşu yapabileceği alanlar açıyor. Oyunu derinlemesine görüp arkadaşlarına pas bağlantısı kuruyor ve asist yapıyor. Havada yaşadığı bilinen zorluklara rağmen duran toplarda da takım arkadaşlarının daha az zorlayıcı eşleşmelerle karşılaşmasını sağlıyor.

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ANLAŞMANIN ŞARTLARI: Woltemade, yaz transfer döneminin son gününde 3,6 milyon euro kiralama bedeli ve buna eklenebilecek 500 bin euro bonus karşılığında Torino'ya son anda geldi. Ekonomik açıdan çok da büyük yük getirmeyen bu geçici transfer, bugün itibarıyla geleceğe dönük bir planlama imkânı sunmuyor.

Geçen yıl 1 Eylül'de yayımlanan açıklama şöyleydi: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Nick Woltemade'nin sportif hizmetlerinden yararlanma haklarını 30 Haziran 2027'ye kadar geçici olarak edinmek üzere Newcastle United FC ile anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma kapsamında 2,8 milyon euro bedel ve 0,8 milyon euro ek masraf ödenecektir. Bu bedel, futbolcunun sözleşmesi süresince belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde en fazla 0,5 milyon euro artırılabilecektir".

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NEWCASTLE İNDİRİMLİ KALICI TRANSFERE AÇIK: Ancak şimdilik kesin konuşmamak gerekiyor. Newcastle, Stuttgart'tan yaklaşık 75 milyon euro karşılığında Premier Lig'e gelen Alman golcünün geleceğini bir süredir değerlendiriyor. Bu transfer 2025 yazında gerçekleşmişti. Bir buçuk yıl sonra İngiliz kulübünün düşüncesi, sezon sonunda oyuncuyla yollarını kalıcı olarak ayırmak.

Bu nedenle Tuttosport'a göre Newcastle, yazın yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu belirlenmemiş olsa da Woltemade'nin kalıcı transferi için şimdiden görüşebileceklerini Juventus'a bildirdi. Bu, teknik anlamda bir satın alma opsiyonunun kullanılması değil, İtalyan kulübünün çok daha rahat karşılayabileceği indirimli bir bedelle yapılacak bir transfer olacak.



Juventus kararını verirken hem sosyal medyada bir idol ve aynı zamanda bir mizah konusu haline gelen "Bremen Devi"nin hem de Spalletti'nin sezonunun nasıl devam edeceğine bakacak. Kulüp, ancak Şampiyonlar Ligi'ne dönerse oyuncu satmadan büyük çaplı bir transfer dönemi geçirebilecek.