Adler, Alman futbolunun rekor şampiyonunun kalesinde görünüşte sorunsuz ilerleyen nöbet değişiminin yakın gelecekte sekteye uğrayabileceğini düşünüyor.

Eski millî kaleci, RTL/Sky Sport ile yaptığı görüşmede, "Basının dışarıdan yürüttüğü tartışma kulüp içindeki ortamı da kızıştırırsa Manuel Neuer'in yeniden mücadele moduna geçip 'Hadi, bu belki de son yılım olsa bile bunu öyle kolay kolay bırakmam, önüne kırmızı halı da sermem' diyebileceğini düşünüyorum. Geçmiş de bunu gösteriyor" dedi ve ekledi: "Çünkü Manuel Neuer hâlâ fazlasıyla rekabetçi biri ve her zaman öyle olacak."

Nitekim kısa süre önce Urbig'e daha fazla oynama süresi verilmesini isteyen sesler yükselmeye başlamıştı. Neuer, geçen hafta sonu Augsburg deplasmanındaki 2-2'lik maçta hem akılalmaz hem de tarihî bir hata yapmış, bu hata Bundesliga tarihinin en hızlı golüne yol açmıştı. Tecrübeli kaleci, yediği ikinci golde de iyi bir görüntü vermemişti.

Teknik direktör Vincent Kompany ise bu tartışmadan memnun. Belçikalı teknik adam, RB Leipzig ile oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısında tartışmanın "bizim için güzel" olduğunu söyleyerek Urbig'e yönelik olumlu tutumunu vurguladı. "İki yıl önce ocak ayında Köln'den geldiğinde de bunu söylemiştik." Kompany, Münih ekibinin "bir yıl öncesinden" bu tartışmanın yaşanacağını öngördüğünü belirterek "Bu da iyi bir şey" dedi. Ona göre Bayern, kaleci pozisyonunda "pek çok kişinin isteyeceği iyi bir duruma" sahip.

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Manuel Neuer büyük olasılıkla RB Leipzig karşısında yok: Jonas Urbig yeniden forma giymeye hazırlanıyor

Urbig, henüz başındaki bu sezonda Bayern'in kalesini üç kez korudu. Son olarak Neuer'in yokluğunda, Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 3-3'lük maçta görev yaptı. Cumartesi günü de büyük olasılıkla yeniden forma giyecek. 40 yaşındaki Neuer, cuma günü yapılan son antrenmana katılmadı.

Adler, Urbig'in uzun vadede Neuer'in yerini alabileceğine inanıyor. Bununla birlikte 41 yaşındaki eski kaleci, "Jonas Urbig'in birinci kaleci olmasının getirdiği riski azaltmak" için Bayern'e deneyimli bir ikinci kaleci transfer etmesini önerdi. Bu bağlamda Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ve Bernd Leno'nun (FC Fulham) adlarını verdi. Son dönemde bu iki isim hakkında da transfer söylentileri çıkmıştı.

Neuer, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda önümüzdeki yaz kariyerini noktalamak istediğinin sinyalini birkaç kez verdi. Ancak henüz kesin bir karar alınmış değil. Urbig ise uzun süredir onun "veliahtı" olarak görülüyor.