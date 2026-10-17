24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Tim Ursinus
Çeviri:

Bu, Jonas Urbig için kötü haber olurdu: Bayern Münih'te Manuel Neuer hakkında çarpıcı bir tahmin

Bundesliga
Bayern Münih - RB Leipzig
Bayern Münih
RB Leipzig
J. Urbig
M. Neuer
R. Adler

Bayern Münih'teki kaleci tartışmaları sürerken eski kaleci Rene Adler, Manuel Neuer hakkında çarpıcı bir tahminde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi, Jonas Urbig için muhtemelen oldukça kötü haber olur.

Adler, Alman futbolunun rekor şampiyonunun kalesinde görünüşte sorunsuz ilerleyen nöbet değişiminin yakın gelecekte sekteye uğrayabileceğini düşünüyor.

Eski millî kaleci, RTL/Sky Sport ile yaptığı görüşmede, "Basının dışarıdan yürüttüğü tartışma kulüp içindeki ortamı da kızıştırırsa Manuel Neuer'in yeniden mücadele moduna geçip 'Hadi, bu belki de son yılım olsa bile bunu öyle kolay kolay bırakmam, önüne kırmızı halı da sermem' diyebileceğini düşünüyorum. Geçmiş de bunu gösteriyor" dedi ve ekledi: "Çünkü Manuel Neuer hâlâ fazlasıyla rekabetçi biri ve her zaman öyle olacak."

Nitekim kısa süre önce Urbig'e daha fazla oynama süresi verilmesini isteyen sesler yükselmeye başlamıştı. Neuer, geçen hafta sonu Augsburg deplasmanındaki 2-2'lik maçta hem akılalmaz hem de tarihî bir hata yapmış, bu hata Bundesliga tarihinin en hızlı golüne yol açmıştı. Tecrübeli kaleci, yediği ikinci golde de iyi bir görüntü vermemişti.

Teknik direktör Vincent Kompany ise bu tartışmadan memnun. Belçikalı teknik adam, RB Leipzig ile oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısında tartışmanın "bizim için güzel" olduğunu söyleyerek Urbig'e yönelik olumlu tutumunu vurguladı. "İki yıl önce ocak ayında Köln'den geldiğinde de bunu söylemiştik." Kompany, Münih ekibinin "bir yıl öncesinden" bu tartışmanın yaşanacağını öngördüğünü belirterek "Bu da iyi bir şey" dedi. Ona göre Bayern, kaleci pozisyonunda "pek çok kişinin isteyeceği iyi bir duruma" sahip.

Manuel Neuer büyük olasılıkla RB Leipzig karşısında yok: Jonas Urbig yeniden forma giymeye hazırlanıyor

Urbig, henüz başındaki bu sezonda Bayern'in kalesini üç kez korudu. Son olarak Neuer'in yokluğunda, Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 3-3'lük maçta görev yaptı. Cumartesi günü de büyük olasılıkla yeniden forma giyecek. 40 yaşındaki Neuer, cuma günü yapılan son antrenmana katılmadı.

Adler, Urbig'in uzun vadede Neuer'in yerini alabileceğine inanıyor. Bununla birlikte 41 yaşındaki eski kaleci, "Jonas Urbig'in birinci kaleci olmasının getirdiği riski azaltmak" için Bayern'e deneyimli bir ikinci kaleci transfer etmesini önerdi. Bu bağlamda Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ve Bernd Leno'nun (FC Fulham) adlarını verdi. Son dönemde bu iki isim hakkında da transfer söylentileri çıkmıştı.

Neuer, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda önümüzdeki yaz kariyerini noktalamak istediğinin sinyalini birkaç kez verdi. Ancak henüz kesin bir karar alınmış değil. Urbig ise uzun süredir onun "veliahtı" olarak görülüyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin