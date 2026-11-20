Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun olmadığı millî maç arasında Portekiz hakkında sorulan soruya kısa bir yanıt verdi. Real Madrid teknik direktörü, daha fazla tartışmaya girmeden yalnızca ülkesinin kazanmasını istediğini söyledi.

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Portekiz hakkında kısa bir yanıt

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz'in millî maç arasında Cristiano Ronaldo olmadan oynaması hakkında sorulan soruya kısa bir yanıt verdi. Madrid'in Celta Vigo karşısında La Liga'ya dönüşü öncesinde basın mensuplarına konuşan Mourinho, yalnızca millî takımının başarılı olmasını istediğini söylemekle yetindi.

“Bir Portekizli olarak söyleyeceğim tek şey, Portekiz'in her zaman kazanmasını istediğim,” dedi Mourinho. “Bunun dışında bu işten elimi çekiyorum ve daha fazla yorum yapmayacağım.”

Real Madrid'de paylaştıkları dönem

Mourinho ve Cristiano Ronaldo, 2010 ile 2013 arasında Real Madrid'de önemli bir dönemi paylaştı. Birlikte geçirdikleri üç sezonda 2010-11'de Kral Kupası'nı, 2011-12'de La Liga'yı ve 2012'de İspanya Süper Kupası'nı kazandılar.

Ronaldo, Madrid'deki o dönemde tüm kulvarlarda çıktığı 164 maçta 168 gol atıp 49 asist yaptı. Birliktelikleri önemli kupalar getirirken yoğun taktiksel taleplere ve çok konuşulan anlara da sahne oldu.

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İspanya'daki kulüp görevlerine odaklanıyor

Mourinho'nun millî takımlarla ilgili konuları daha fazla konuşmayı reddetmesi, tamamen Real Madrid'in maç takvimine odaklandığını gösteriyor. Millî maç arasını Madrid'de kadrosundaki oyuncuları hazırlayarak geçiren Mourinho, dikkatini yeniden lig ve Avrupa'daki görevlerine çeviriyor.

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La Liga maçları ve kupa mücadeleleri peş peşe gelirken teknik direktör, millî takımlarla ilgili tartışmaları bir kenara bırakmayı tercih ediyor. Önceliği, Real Madrid'le sahada sonuç almaya devam etmek.

Gözler Celta maçında ve sonrasındaki yoğun takvimde

Mourinho, Real Madrid'i şimdi cumartesi günü Santiago Bernabeu'da Celta Vigo ile oynanacak La Liga maçına çıkaracak. Bu karşılaşma, Madrid'in birden fazla kulvarda yoluna devam ettiği sekiz günlük süreçte oynayacağı üç maçın ilki.

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Mourinho, kadrosunu maçın başlama düdüğüne hazırlarken Portekiz veya Ronaldo'yla ilgili olası gelişmeler öncelikleri arasında yer almıyor.