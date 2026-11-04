Stuttgart kalecisine göre Rams Park'ta konuşmak zordu. İstanbul'da alınan hayal kırıklığı yaratan 0-2'lik yenilginin ardından "Özellikle ıslıklar nedeniyle alışılmadık derecede yüksek bir ses vardı" dedi ve şunları ekledi: "Bu seslerin hepsinin insanlar tarafından çıkarılıp çıkarılmadığını da bilmiyorum. Özellikle tezahüratlar sürerken bir anda ıslık sesleri yükseldiğinde, 'Burada bir tuhaflık var' diye düşündüm."

Stuttgartlı oyuncuların topa neredeyse her dokunuşunda yükselen tiz ıslık sesleri şaşkınlık yaratmıştı. Bredlow, "Gürültülüydü. Özellikle başlangıçta çok ama çok gürültülüydü" dedi. "Maç sırasında bir noktadan sonra bunu biraz olsun görmezden gelebildik. Açıkçası o andan itibaren sesi artık o kadar da yüksek algılamadım." Her hâlükârda "hâlâ iyi duyabildiğini" söyledi.

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth da benzer bir değerlendirme yaptı. "Yani kulaklarımı kapatmak zorunda kalmadım" diyen Wohlgemuth, "Bence o atmosferde oynayabilmek hepimiz için daha çok motive ediciydi. Hepimiz buna dayandık, atlattık ve hâlâ sağlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Kaptan Deniz Undav ise Bredlow'un şüphesine neredeyse bıkkın bir tavırla karşılık verdi: "Hiç umurumda değil. Burada direnç göstermiş olmamızla gurur duyuyorum." Ermedin Demirovic ise ses düzeyine şaşırdı. "Böyle bir taraftar desteği daha önce görmedim" dedi.

VfB Stuttgart, Galatasaray taraftarlarından yoğun tepki gördü

Diğer maçlarda da her zaman gürültülü olan Galatasaray stadındaki taraftarlar, karşılaşma öncesinde de bir tartışmanın odağındaydı. Stuttgart ekibi, sosyal medya paylaşımında stadyumdaki bir hoparlör sisteminin fotoğrafını ve düşünen yüz ifadesini gösteren üç emojiyi kullanarak ıslık seslerinin yapay olarak üretildiğini sözde esprili bir dille ima etmişti. En azından İstanbul ekibinin bazı taraftarları paylaşımı böyle yorumladı ve yorumlar bölümünde tepkilerini gösterdi.

Tepkiler üzerine VfB kısa süre sonra paylaşımı sildi ve kamuoyu önünde özür diledi. Bundesliga ekibi, "Sevgili Galatasaray camiası, stadınızdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu. Böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Muhteşem stadınızda adil ve heyecan dolu bir maç dileğiyle" diye yazdı.

Galatasaray da özrü kabul etti. Kulübün resmî hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler! Sizi dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Harika bir maç olsun!" ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen VfB'nin açıklamasının altındaki yorumlarda çok sayıda öfkeli Aslan taraftarı vardı.

Galibiyetin ardından Galatasaray'dan VfB Stuttgart'a gönderme

Galatasaray ayrıca maçın ardından VfB'ye küçük bir göndermede bulunmadan duramadı. Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, bir hoparlörün görüldüğü video yayımladı. Hoparlörden art arda birkaç kez "Güle güle" sözleri duyuluyor.

Bu, VfB'nin bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk yenilgisiydi. Stuttgart ekibi önceki üç maçta yedi puan topladı ve eleme turuna yükselmek için hâlâ çok iyi bir şansa sahip.