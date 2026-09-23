Xabi Alonso'nun Stamford Bridge'deki etkisinin büyüsü beklenenden çok daha hızlı söndü; umut vaat eden bir başlangıcın ardından Chelsea, Brentford karşısında 3-0'lık ağır bir mağlubiyet sonrası gürültülü bir savunma bozgunu yaşadı ve takım Premier Lig'de üst üste üç maçtır galibiyet alamamış oldu.

Chelsea şu anda yalnızca 7 puanla onuncu sırada bulunuyor ve kalesinde gördüğü 12 golle beş hafta geride kalırken tüm Premier Lig'in en zayıf savunma hattına sahip durumda.

Bu endişe verici savunma gerilemesi sert eleştiri yağmurunu tetikledi; bunların en dikkat çekeni takımın efsanesi John Terry'den YouTube kanalı aracılığıyla geldi. Terry şunları söyledi: "Bu rakamlar bizim için, bir taraftar ve kulübün bir efsanesi olarak kesinlikle kabul edilemez, çok zor bir dönemden geçiyoruz."

Veriler, Chelsea'nin Premier Lig'de üst üste 22 maçtır kalesini gole kapatamadığını gösteriyor; bu, Londra kulübünün 1965 yılından bu yana yaşadığı en uzun savunma felaketi serisi.

Bu felaket başlangıç, Alonso'yu Chelsea'nin yirmi birinci yüzyıldaki ikinci en kötü sezon başlangıcının sahibi konumuna getiriyor; yalnızca Mauricio Pochettino'nun 5 puanlık karanlık başlangıcının önünde yer alıyor.

John Terry, Alonso'nun duran toplar ve bölge savunmasıyla başa çıkma konusundaki taktik felsefesini eleştirdi ve şunları ekledi: "Ben eski ekolden biriyim ve adam adama savunmayı tercih ederim; bölge savunması oyuncuların sorumluluktan kaçmasına neden oluyor. Brentford maçında rakip, top savunmacıların üzerinden geçtiği anda uzak direkteki boşlukları değerlendirdi ve kimin kimi kontrol ettiğini kimse bilmiyordu. Oyuncuların sorumluluk alması gerekiyor."

Kendi cephesinde Xabi Alonso, sistemindeki bariz savunma sorununu kabul etti ve maçın ardından şunları söyledi: "Savunmada gelişmemiz gerektiği açık; hücumda iyi oynuyoruz ama dengeyi kaçırıyoruz. Mesele sadece duran toplar değil, aynı zamanda ikili mücadeleler, oyun kurma ve maçın temposunu kontrol etme. Şu anda 90 dakika boyunca mücadele edecek yeterli sertliğe sahip değiliz, ama her şey zaman istiyor."

Tüm zorluklara rağmen Chelsea yönetimi, genç İspanyol teknik direktörün sportif projesine olan tam güvenini yeniliyor ve bu savunma çatlaklarına hızlı çözümler bulmak için mevcut uluslararası ara dönemine bel bağlıyor; özellikle takımın bu sezon Avrupa kupalarında yer almaması ve tüm odağını yerel müsabakalara vermesi de bunu destekliyor.

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