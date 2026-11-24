İspanya'daki dönemi yeni bir dip noktaya ulaşan Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'den ayrılıp Serie A'ya gidebileceği öne sürüldü. İngiliz sağ bek, cumartesi günü Celta Vigo karşısında alınan 2-1'lik galibiyette oyundan çıkarken kendi taraftarlarınca yuhalandı. Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, Alexander-Arnold için Santiago Bernabeu'da “bu iş yürümeyecek” görüşünde.

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Celta Vigo maçında yuhalanarak oyundan çıktı

Jose Mourinho, cumartesi günü Alexander-Arnold'a nadir gelen ilk 11 fırsatlarından birini verdi ancak Madrid, Celta'yı 2-1'le zor geçerken İngiliz oyuncu kötü bir akşam geçirdi. Maç boyunca kendisine tepki gösterildi; takımı evinde 1-0 gerideyken 57. dakikada oyundan alındığında ise yüksek sesle yuhalandı.

Madrid daha sonra o sahada yokken geriden gelip kazandı . İspanyol basını da Alexander-Arnold'u sert biçimde eleştirdi; SPORT ona 10 üzerinden 3 puan verdi. talkSPORT'a özel konuşan Brassell, “Trent Alexander-Arnold için işlerin yolunda gitmediği hissi giderek güçleniyor” dedi.

“Mourinho'nun istediği türde bir bek değil”

Brassell, sakatlıklara, Alexander-Arnold'un kulübe geliş şekline ve Madrid'in oyuncunun ilk sezonunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. “Bence bunun pek çok boyutu var ama bu iş yürümeyecek gibi görünüyor” dedi. Mourinho'nun yazın yaptığı ilk transfer Denzel Dumfries'ti; artık sağ bekte Federico Valverde tercih ediliyor.

Brassell, “Sezonun başından beri onun Mourinho'nun istediği türde bir bek olmadığını biliyoruz” diye ekledi. “Mourinho, çizgiden hücuma katılan bir beki tercih ederdi; Denzel Dumfries de tam böyle bir oyuncu. Dumfries'in onun ilk transferi olmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

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Sonraki durağının Serie A olabileceği düşünülüyor

Brassell, Madrid'in gelecek yaz Alexander-Arnold'la yollarını ayırabileceğini düşünüyor ancak Premier Lig'e dönüşünü olası görmüyor. “Şu anda Premier Lig'in üst sıralarındaki takımlarda onun için nerede yer bulunabileceğini görmek oldukça zor” dedi.

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Bunun yerine, Alexander-Arnold'un eski Liverpool takım arkadaşı Curtis Jones ile İngiliz bek Djed Spence'in artık Inter'de oynadığı İtalya'yı işaret etti. “Kariyerlerini yeniden canlandırmak için İtalya'ya giden çok sayıda oyuncu var” diyen Brassell, maaşında indirime gitmesi veya kiralık bir transferin gerekebileceğini de ekledi.

Mourinho'nun tutumu mercek altında

Mourinho bu ayın başlarında Alexander-Arnold'un ayrılma ihtimalini dışlamış gibi görünüyordu ancak Celta maçındaki yuhalamalar, oyuncunun geleceğine ilişkin spekülasyonları artırdı.

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İngiliz millî oyuncu şimdi Madrid taraftarlarını yeniden kazanmayı hedefleyecek. Durumu düzelmezse yazın bir transfer gündeme gelebilir.