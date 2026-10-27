Eski Real Madrid yıldızı Guti, Harry Kane’in son Ballon d’Or zaferinin haklılığını sorgulayarak tartışma yarattı. İspanyol isim, ödülün İngiltere kaptanına verilmesi kararının törenin Londra’ya taşınmasıyla manidar biçimde aynı zamana denk geldiğini öne sürdü.

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Londra Kane'i çağırıyor

Ballon d'Or'un 70. yılında prestijli tören, geleneksel adresi Paris'ten İngiltere'nin başkentine taşındı. Kendi ülkesinde, golcü forvet futbolun en büyük bireysel ödülünü kazandı ve Real Madridli Kylian Mbappe ile Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı geride bıraktı.

Kane, olağanüstü bir 2025-26 sezonunun ardından kupaya uzandı. Kulüp ve millî takım formasıyla tüm kulvarlarda tam 73 gol attı. Bir sezonda bu sayıyı yalnızca Lionel Messi'nin 2011-12 sezonundaki unutulmaz 82 gollük performansı aştı.

Guti'den 'ayarlanmış' zafere itiraz

IMAGO

Bu çarpıcı rakamlara rağmen Guti, oylama sürecine ilişkin ciddi şüphelerini dile getirdi. İspanyol televizyon programı El Chiringuito'da konuşan eski Real Madrid oyun kurucusu, törenin düzenlendiği şehirle ilgili gelişmeler arasındaki bağlantıyı son derece şüpheli bulduğunu söyledi.

Guti, “Tam da 70. yılında töreni Londra'ya taşıyorlar ve ödülü Londra'dan biri kazanıyor,” dedi. “Töreni Londra'ya taşımaları ve ödülü Londra'dan birinin kazanması inanılmaz bir tesadüf, öyle değil mi? Yani sanki her şey…”

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Bir başka yorumcu araya girip sonucun “ayarlanmış” olduğunu öne sürünce Guti hemen ona katıldı. “Tamamen. Kesinlikle,” dedi. “Ben böyle düşünüyorum ve uzun zamandır bu ödül hakkında düşündüğüm de bu.”

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İspanyol yorumcu, sonuç açıklandığında forvetin yüzündeki şaşkınlığa da dikkat çekti. “Size söylüyorum, Harry Kane'in adını açıkladıklarında yüzündeki ifadeyi gördüm. Hayatında bu ödülü kazanacağını hiç düşünmemişti,” dedi. “Asla. Bence hem Lamine Yamal'ın hem de Mbappe'nin kendisinin önünde bitirmesini bekliyordu. Yüzüne bakmanız yeterli.”

Çok küçük bir farkla gelen zafer

İspanyol televizyon programındaki komplo teorileri bir yana, resmî oy dökümü kıyasıya bir mücadeleye işaret etti. France Football genel yayın yönetmeni Vincent Garcia, sonucun son derece küçük bir farkla belirlendiğini doğruladı.

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Garcia, “Bu yıl ödül için ciddi adaylar vardı,” diye açıkladı. “Birbirine en yakın iki isim ilk iki sıradaki Harry Kane ve Kylian Mbappe'ydi. Aralarındaki yarış çok küçük bir farkla sonuçlandı. Kane ile Mbappe arasındaki puan farkı, 2024'te Rodri ile Vinicius arasındaki 41 puanlık farktan daha azdı. O fark bile o dönemde çok küçüktü.”

Garcia, oylama sürecinin sonlarında dengelerin belirgin biçimde değiştiğini de belirtti. “İnanılmaz derecede yakın bir yarıştı,” diye ekledi. “Oylama ayı boyunca sonuçları anlık olarak takip ediyordum. Kylian uzun süre öndeydi ama Harry Kane yeniden yarışa ortak oldu ve sonunda sonucu çok ama çok az sayıda puan belirledi.”

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Şüphe duyanları haksız çıkarma zamanı

IMAGO

Kane şimdi, resmen dünyanın en iyi oyuncusu seçilmiş olmanın getirdiği beklentilerle kulüp maçlarına dönecek. Deneyimli forvet, kendisinden hâlâ şüphe duyanları susturmak ve yeni statüsünün hakkını vermek için hemen yeniden gol temposunu korumaya odaklanmalı.

Geçen sezon belirlediği tarihî 73 gollük ölçüt nedeniyle, mevcut sezonun geri kalanında kendisinden beklentiler son derece yüksek olacak. Kane, bu önemli zaferi yeni kupalar kazanmak için bir itici güç olarak kullanmaya çalışacak. Mbappe ve Yamal gibi Avrupalı rakipleri ise kuşkusuz önümüzdeki yıl onun yerini almak için motive olacak.