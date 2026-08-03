"Bu, insanların onun hakkında bilmediği yönü olabilir": Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, Min-Jae Kim hakkında konuştu

Geçen sezon Bayern Münih'te Dayot Upamecano ile Jonathan Tah, stoperde ilk tercih olarak görev yaptı; Min-Jae Kim ise onların ilk alternatifi konumundaydı. Şu anda bu rol dağılımının gelecekte değişeceğine dair hiçbir işaret yok. Vincent Kompany, pazartesi günü Bayern Münih'in Asya turu sırasında Güney Kore'nin Jeju Adası'nda düzenlenen basın toplantısında, "Her şeyi bu kadar kesin söylemeyin" dedi.

Kompany, "Burada benim hoşuma giden ve Manchester City'de bizzat yaşadığım bir rekabetten söz ediyoruz" ifadelerini kullandı. "En önemli şey, kendini sahada kanıtlamak. Bu konuda Min-Jae'ye bir övgüde bulunuyorum. Ne olursa olsun odaklanmış kalıyor ve sahada konuşan şey yaptıkları oluyor."

Geçen sezon Kim, ilk etapta çok az süre aldı. Kompany, "Min-Jae ile konuşmak için belki de şimdi doğru an diye düşündüğüm birçok durum oldu" dedi. "Bazen onunla konuştum, bazen de onu kendi haline bıraktım. Her durumda doğru tepkiyi verdi ve antrenmanda da sahada da her şeyini ortaya koydu."

Sezonun son bölümünde Kim, o sırada kaderi çoktan belirlenmiş olan Bundesliga'da çok sayıda dakika aldı; böylece Upamecano ile Tah, kupa organizasyonlarındaki eleme maçları için dinlenebildi.

Bayern Münih salı günü Jeju'ya karşı hazırlık maçına çıkıyor

Bayern Münih şu anda Kim'in Güney Kore'deki memleketinde yeni sezona hazırlanıyor. Salı günü TSİ 13.00'te Jeju SK FC'ye karşı bir hazırlık maçı oynanacak. Kim ve Tah, kafilenin bir parçası olurken, Upamecano ise Fransa ile Dünya Kupası yarı finaline katılmasının ardından hâlâ özel izinli.

Kim de yeni sezon öncesinde, "Umarım teknik direktör bana çok fırsat verir" dedi ve her zamanki mütevazı tavrıyla şunları ekledi: "Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile rekabet edebilecek olmaktan çok mutluyum. Bayern Münih'te her sezon güçlü bir rekabet var. Ama birbirimizle de iyi anlaşıyoruz. Ayrıca çok fazla fikir alışverişi yapıyoruz, bu yüzden çok memnunum. Onlardan çok şey öğrenebilirim."

Medya turunun sonunda Kompany'ye, Kim'in bilinmeyen yönleri de soruldu. Kompany, "İnsanlar onun inanılmaz bir mizah duygusuna da sahip olduğunu bilmiyor" dedi, gülümsedi ve ardından ekledi: "Bu gerçekten doğru. Min-Jae'nin yanında ne zaman bir oyuncu dursa, gülmeye başlıyor. Belki de insanların onun hakkında bilmediği yönü budur."