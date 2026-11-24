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BVB'nin stoperi Joane Gadou, Arsenal karşısında güçlü bir performans sergiledi. Takım arkadaşları genç oyuncuya övgü yağdırdı.

Arsenal ile oynanan çekişmeli maçın ardından BVB'li birçok oyuncu, stoper Joane Gadou'nun olağanüstü performansını övdü.

19 yaşındaki oyuncu, 55. dakikada topu kazandıktan sonra orta sahayı olağanüstü bir kararlılıkla geçerek Maximilian Beier'in beraberlik golünü doğrudan hazırladı . Gadou savunmada da güçlü bir performans gösterdi ve akıllı müdahaleleriyle Arsenal'in hücum oyuncularını defalarca çaresiz bıraktı.

Maçın ardından golü atan Beier, Prime Video mikrofonuna genç takım arkadaşını şöyle övdü: "Topu sürerek ileri çıkışı ve fiziğini kullanışıyla tam bir canavar. Bunu gerçekten çok iyi yaptı." Dortmund'un kalecisi Gregor Kobel de "Gadou'nun golümüzü getiren bireysel performansı harikaydı" dedi.

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Üçlü savunmada Gadou'nun hemen yanında oynayan Nico Schlotterbeck de performansından çok etkilendi. BVB kaptanı, genç oyuncunun son İngiltere şampiyonu karşısında "inanılmaz bir maç" çıkardığını söyledi. "İlk dokunuşu inanılmaz, sonrasında da sürati var. Bunu biliyoruz." Schlotterbeck, hem Gadou'nun hem de golü atan Beier'in "harika bir iş" çıkardığını belirtti.

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Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan stoper, geçen yaz yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle RB Salzburg'dan Dortmund'a transfer olmuştu.

Gadou, genç yaşına rağmen uyum sürecine ihtiyaç duymadı ve teknik direktör Niko Kovac yönetiminde doğrudan ilk 11'de yer edindi. Fransız oyuncu, tüm kulvarlarda BVB formasıyla 16 resmi maça çıktı. Sahada olmadığı tek maç, DFB Kupası'nın ilk turunda HEBC Hamburg'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetti.

Getty Images

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BVB, Şampiyonlar Ligi'nde beş maç sonunda kaç puana sahip?

BVB, Arsenal ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi lig aşaması tablosunda şimdilik yedinci sıraya yükseldi. Ancak çarşamba günü oynanacak maçların ardından birkaç sıra gerileyebilir.

Sekiz maçın ardından ilk sekizde yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken dokuzuncu ile 24. sıra arasındaki takımların ara turdan geçmesi gerekiyor. 25. ile 36. sıra arasındaki takımlar ise lig aşamasının ardından eleniyor.