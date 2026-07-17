Bu ilk kez olmuyor… Fransa maçı öncesinde İngiltere’ye yeni bir fırtına yaklaşıyor

Kötü hava koşulları, Dünya Kupası üçüncülük maçı kapsamında Fransa ile karşılaşmak üzere hazırlanan İngiltere milli takımının Miami'ye varışını geciktirdi.

İngiltere milli takımı, bu sabah son antrenmanını tamamladıktan sonra Kansas City'deki konaklama yerinden ayrılmayı planlıyordu. Takım, saat 18.30'da Hard Rock Stadyumu'nda düzenlenecek olan teknik direktör Thomas Tuchel ve savunma oyuncusu John Stones'un katılacağı basın toplantısından önce Miami'ye varmayı hedefliyordu.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Miami'de öğleden sonra saat 3 ile 6 arasında şimşekli sağanak yağış beklentisi, takımın uçuşunu ertelemesine neden oldu. Hava koşullarının düzelmesi durumunda basın toplantısı, Miami saatiyle akşam 7.30'a, İngiltere saatiyle öğlen 12.30'a ertelenecek.

Yarınki maç ise Miami saatiyle 17.00'de, İngiltere saatiyle 22.00'de başlayacak. Fırtınaların şehre ulaşmayacağı tahmin ediliyor ancak hava koşullarında değişiklik olasılığı da bulunuyor.

İngiltere’nin Kuzey Amerika’da hava koşullarından mağdur olması bu ilk kez olmuyor; 10 Haziran’da Orlando’da Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçı bir saat ertelenmiş, ardından İngiltere maçı 3-0 kazanmıştı.

Ayrıca, Meksika ile oynanan son 16 turu maçı da büyük tartışmalara yol açmıştı. Mexico City’deki kötü hava koşulları nedeniyle maçın saat 20.00 yerine öğlen saatlerinde oynanmak üzere 8 saat öne alınması açıklanmış, ancak her iki takımın FIFA’ya itiraz etmesinin ardından maçın orijinal saatine geri döndürülmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra bir fırtına nedeniyle maçın başlangıcı bir saat daha ertelendi ve İngiltere'nin 3-2'lik tarihi galibiyetiyle sona erdi.

İngiltere milli takımı, Fransa ile oynayacağı üçüncülük maçı sonrasında önümüzdeki Pazar günü ülkesine dönecek.

Öte yandan Arjantin de benzer zorluklarla karşılaştı; Lionel Messi ve takım arkadaşlarından oluşan heyet, gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Atlanta’da mahsur kaldı. Bu durum, Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçı hazırlıklarını etkileyebilir.